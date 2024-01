Na sjeveru hladno, sunčano na primorju

U Crnoj Gori će biti promjenljivo vrijeme.

Na sjeveru će biti i sunca i oblaka, a tmurnije će biti ujutru kada će po kotlinama biti i magle.

Vjetar slab, a ujutru na sjeveru biće veoma hladno. Najhladnije u mjestima u kojima će se magla zadržati duže tokom dana, tamo temperatura oko nule, najtoplije na zapadu, do 5 stepeni.

Na jugu, sunčano. Vjetra neće biti izuzev na krajnjem jugoistoku. Tamo će u jutarnjim satima bura biti umjerena do pojačana, tokom dana će se i ovdje smiriti. Temperatura do 12 stepeni.

More mirno do malo talasasto, na jugositoku blago uzburkano. Vjetar slab, samo na istoku akvatorijuma umjerena do pojačana bura. Temperatura mora oko 14 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u četvrtak pretežno sunčano, po kotlinama magla, ujutru umjeren mraz. U petak više oblaka, na planinama će biti i malo snijega. U centralnim predjelima u petak vjetar ponovo u jačanju, tokom dana umjeren do jak. Temperatura u petak u padu.

Na jugu, i u četvrtak i u petak sunčano. U četvrtak bez vjetra, a u noći na petak sjeverni vjetar ponovo u jačanju, pa će u petak tokom dana biti umjeren do jak.

Prognoza za Evropu

Gotovo cijela Evropa je pod uticajem veoma izraženog i prostranog anticiklona. Takva situacija uslovaljava stabilne vremenske prilike, dakle bez padavina, ali sa čestom maglom ili niskom oblačnošću, naročito na istoku i krajnjem zapadu.

Zbog ovog anticiklona kontinentom struji i veoma hladna vazdušna masa. Najhladnije na zapadu Rusije sa temepraturom i do -30, jug Pirinejskog poluostrva jedini pošteđen zime, natoplije u Portugalu i do 16 stepeni.

Prognoza na Balkanu

Na Balkanu sunčano, po kotlinama magla. Jedino na jugu Grčke nešto više oblaka.

Vjetrovito na srednjem Jadranu. Najhladnije po maglovitim kotlinama, najtoplije na jugu poluostrva do 12 stepeni.

