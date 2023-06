Na sjeveru kiša i pljuskovi, sunčano na jugu

U Crnoj Gori se očekuje promjenljivo vrijeme.

Na sjeveru će biti osjetno svježije i nestabilno. Povremeno se očejuju kiša, pljuskovi i grmljavina, a u sjeverozapadnim predjelima već tokom prijepodneva.

Vjetar će biti umjeren, ponegdje i pojačan jugozapadni i zapadni, a tokom noći i sjeverozapadni.

Temperatura će se kretati od 17 do 27 stepeni.

Na jugu biće pretežno sunčano. Poslijepodne, a naročito tokom noći, uz promjenljivu oblačnost, biće uslova za prolaznu kišu ili pljusak s grmljavinom, posebno u jugozapadnim predjelima.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni, kasno tokom noći sjeverni. Temperatura će se lretati od 30 do 32 stepena.

More malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren, južni, tokom noći sjeverni. Temperatura mora biće oko 25 stepeni. UV indeks vrlo visok, oko 9 UV jedinica.

Na sjeveru će u četvrtak biti promjenljivo oblačno uz više sunčanih perioda, a rano ujutru moguće je više oblaka i ponegdje malo kiše. U petak će biti pretežno sunčano. U četvrtak vjetar ponegdje umjeren do pojačan sjeverni.Temperatura u porastu.

Na jugu oba dana sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. U četvrtak mjestimično vjetar umjeren

sjeveroistočni, a na otvorenom i sjeverozapadni.

Prognoza za Evropu:

Ciklon koji se prostire od sjevera kontinenta do centralnog Mediterana donosi mjestimično kišu, pljuskove i grmljavinu u sjevernim, centralnim i istočnim predjelima.

Talas s Atlantika zahvatiće britanska ostrva donoseći kišu i jak jugozapadni vjetar. Iznad većeg dijela Mediterana pretežno sunčano i toplo, a najtoplije će i dalje biti na Pirinejima. Temperatura od 19 stepeni u Sarajevu do 37 u Madridu.

Balkan

Iznad većeg dijela Balkana promjenljivo, nestabilno i prilično svježe za ljetnje prilike, uz mjestimično kišu ili pljusak s grmljavinom, samo će se na krajnjem jugu zadržati pretežno sunčano i veoma toplo.

Temperatura u većini mjesta od 20 do 24, a na jugu od 30 do 33 stepena.

Za kraj interesantni podaci:

Na području Glavnog grada danas je bio 12. tropski dan ove sezone, a prošle godine na današnji dan bilo ih je 33.

Na primorju najtopliji 27. jun bio je 2008. godine kada je u Herceg Novom izmjereno 35,7 stepeni.

Izvor-rtcg