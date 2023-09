Na sjeveru kiša, na jugu oblačno sa sunčanim periodima

Na sjeveru Crne Gores danas će biti pretežno oblačno i nestabilno povremeno sa kišom, popodne lokalno i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Temperatura vazduha od 14 do 21 stepen. Na jugu, promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i sa uslovima za mjestimičnu kišu, a popodne lokalno mogući su kraći pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do oko 28 stepeni.

More, umjereno talasasto, na otvorenom naročito prema Otranu talasasto. Vjetar sjeveroistočni umjeren do jak, lokalno uz obalu očekuju se vrlo jaki udari Bure. Temperatura mora do 24 stepena.

Narednih dana, na sjeveru, u utorak ujutru lokalno sa maglom, tokom dana djelimično oblačno sa više sunca i malo toplije. U srijedu, pretežno sunčano uz povećano prisustvo visoke oblačnosti. Duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar koji će u srijedu slabiti.

Na jugu, u utorak i srijedu pretežno sunčano i malo toplije, u srijedu uz povećano prisustvo visoke oblačnosti. U utorak i srijedu, duvaće umjeren do jak povremeno, posebno u utorak, na udare i vrlo jak sjeveroistočni vjetar.

EVROPA

Danas najveći dio kontinenta biće dominatno pod uticajem prostranog anticiklona sa centrom na istoku Evrope koji donosi uglavnom stabilno i vedro vrijeme. U perifernim dijelovima u centralnom Mediteranu visinski ciklon donosi promjenljivo i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom na jugu Italije i u centralnom Mediteranu.

Na sjeverozapadu u regionu britanskih ostrva u pravcu Norveške u sklopu snažne jugozapadne visinske struje očekuje se nestabilno sa kišom i olujnim južnim vjetrovima.

Periferni jugozapadni i jugoistočni dijelovi biće pod uticajem toplih vazdušnih masa sa natprosječno visokom temperaturom.

Temperatura vazduha od 16 stepeni u Helsinkiju do 31 u Atini.

BALKAN

Na zapadu i jugozapadu Balkana danas nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom u jugozapadnim dijelovima očekuje se jača kiša, takodje moguće su kratkotrajne lokalne vremenske nepogode kao posljedica dejstva olujno grmljavinskih oblaka.

Na istočnoj obali Jadrana očekuju se jaki udari Bure. Istočni dio Balkana pretežno sunčano i natprosječno toplo. Najtoplije u Atini oko 31 stepen.

Zanimljivost

24. septembra 1985. godine u Podgorici je izmjerena najviša temperatura za jučerašnji dan u Crnoj Gori od 34,5 stepeni. Inače, 24. septembra u 14 % slučajeva temperatura je dostizala i prelazila 30 stepeni, u posljednjih deset godina ovo se nije desilo.

Izvor-rtcg