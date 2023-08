Na sjeveru kiša, na jugu sunčano i veoma toplo

Na sjeveru Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno povremeno sa kišom, popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni. Na jugu, pretežno sunčano i veoma toplo, popodne u centralnim planinskim predjelima i u planinskom zaleđu Jadrana jači razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kratkotrajnu kišu sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni.

Evropa

Veoma razvijen i dubok ciklon na sjeveroistoku Atlantika, pod službenim nazivom Betty, u regionu britanskih ostrva u pravcu Danske, na jugozapadu Norveške i sjeveru Francuske donosi nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i sa olujnim južnim vjetrom.

Zbog dejstva ciklona Betty i očekivane nepovoljne vremenske situacije, Britanska meteorološka služba izdala je upozorenje.

Na jugoistoku Evrope oslabljena plitka visinska ciklonska aktivnost usloviće promjenljivo vrijeme u popodnevnim satima na jugoistoku i istoku kontinenta kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Jugozapadni dio Evrope, zapad Mediterana u pravcu centralnih dijelova kontineta, biće pod jakim uticajem termobaričkog sistema i polja visokog vazdušnog pritiska koji donose sunčano, stabilno i tropski toplo vrijeme.

Temperatura vazduha od 20 u Helsinkiju do 38 u Madridu a na jugu Španije preko 40 stepeni.

Balkan

Pretežno sunčano i toplo , na zapadu u centralnim dijelovima promjenljivo oblačno povremeno sa kišom a popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na istočnoj obali Jadrana pojačani udari Bure a na istoku Balkana jaki udari sjeveroistočnog vjetra.

Najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni.

Crna Gora – sjever

Na sjeveru Crne GORE, promjenljivo oblačno povremeno sa kišom, popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Krajem dana i tokom noći očekuje se umjeren do pojačan sjeverni vjetar.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.

Crna Gora – jug

Na jugu, pretežno sunčano i veoma toplo, popodne u centralnim planinskim predjelima i u planinskom zaleđu Jadrana jači razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kratkotrajnu kišu sa grmljavinom. Krajem dana i tokom noći sjeveroistočni vjetar umjeren do jak.

Temperatura vazduha oko 36 stepeni.

More, malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren, ujutru sjeveroistočni popodne umjeren sjeverozapadni, uveče u skretanju na sjeveroistočni, tokom noći jaki udari Bure.

Temperatura mora oko 27 stepeni. UV index oko 7 UV jedinica.

Crna Gora tri dana – sjever

Na sjeveru, u nedjelju i ponedjeljak u jutarnjim satima moguća je niska oblačnost, tokom dana promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, tokom popodneva u planinama pojačan razvoj oblaka sporadično moguća je kratkotrajna kiša ili samo pojava grmljavine. Duvaće umjeren povremeno posebno tokom noći pojačan do jak sjeverni vjetar.

Crna Gora tri dana – jug

Na jugu, u nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano i toplo sa umjerenim do jakim sjevernim vjetrom posebno u jutarnjim i noćnim satima očekuje se jak sjeveroistočni vjetar. U centralnim planinskim predjelima dolaziće do pojačanog razvoja oblaka.

Zanimljivost

U Podgorici je 18. avgusta 2003.godine izmjerena najviša temperatura u Crnoj Gori za jučerašnji dan od 41 stepen. Istog dana i na sjeveru su izmjerene najviše temperature od 36 stepeni koliko je bilo u Beranama.

Izvor-rtcg