Na sjeveru moguća kiša, na jugu sunčano

U Crnoj Gori danas se očekuje promjenljivo vrijeme.

Na sjeveru Crne Gore ujutru ili prijepodne biće nešto više oblaka, a u sjeveroistočnim predjelima u ranim jutarnjim satima moguće je malo kiše ili grmljavine.

Tokom dana očekuju se sunčani periodi. Mjestimično će duvati umjeren do jak vjetar sjevernih smjerova, koji će tokom dana oslabiti.

Najviša dnevna temperatura od 18 do 26 stepeni.

Na jugu će biti sunčano ili pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Nešto oblaka je moguće na jugoistoku u ranim jutarnjim satima.

Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni, a poslijepodne na moru sjeverozapadni vjetar. Temperatura u najtoplijim mjestima oko 30-33 stepena.

More će biti umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do jak sjeverozapadni, a uz obalu u jutarnjim i noćnim satima sjeverpoistočni. Temperatura mora biće 28 stepeni. UV indeks biće vrlo visok, oko 8–9 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u petak i subotu biće pretežno sunčano. U popodnevnim satima se očekuje razvoj oblaka, naročito u subotu, ali uglavnom bez kiše. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera, a već u petak tokom dana osjetno toplije vrijeme.

Na jugu, u petak i subotu pretežno sunčano uz postepeno blagi porast dnevne temperature vazduha.

Izvor-rtcg