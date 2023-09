Na sjeveru moguća kiša, na primorju toplo i sparno

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo vrijeme.

Na sjeveru ujutru se očekuje magla ili niska oblačnost. Tokom dana biće promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Popodne je ponegdje kratkotrajna kiša, a lokalno i kraći pljuskovi sa grmljavinom.

Temperatura vazduha od 22 do 29 stepeni.

Na jugu, rano ujutru moguća je kratkotrajna prolazna kiša sa grmljavinom. Tokom dana biće pretežno sunčano, toplo i sparno. Popodne u centralnim planinskim predjelima i na jugozapadu moguća je kratkotrajna kiša ili samo pojava grmljavine. Temperatura vazduha do 32 stepena.

More će biti malo talasasto. Vjetar će ujutru biti slab sjeveroistočni, tokom dana i popodne slab do umjeren zapadni. Temperatura mora do 24 stepena, a UV indeks oko 5 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u srijedu, promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Popodne tek ponegdje u planinama moguća je kratkotrajna kiša.

U četvrtak biće umjereno oblačno sa sunčanim periodima, popodne lokalno moguća je prolazna kiša sa grmljavinom.

Na jugu, u srijedu, biće djelimično oblačno sa više sunca, toplo i sparno.

U četvrtak, ujutru kratkotrajno prolazna kiša sa grmljavinom, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo uz umjeren razvoj oblaka u planinskim oblastima tokom popodneva.

Izvor-rtcg