Na sjeveru moguće nevrijeme, temperatura do 38 stepeni

Na sjeveru Crne Gore danas će biti jači uslovi za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom i postoji visok rizik od lokalne olujno vremenske nepogode. Na jugu ujutru sunce, popodne kiša i pljuskovi, temperatura do 38 stepeni.

Crna Gora – sjever

Na sjeveru Crne Gore, jutros moguća ponegdje magla, prijepodne sunčano i toplo, već sredinom dana i popodne očekuje se jači razvoj oblaka sa uslovima za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Parametri konvekcije, ukazuju na visok rizik od lokalne olujno vremenske nepogode. Duvaće umjeren do pojačan vjetar zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.

Crna Gora – jug

Na jugu, sunčano, jako toplo i sparno. U popodnevnim satima u centralnim planinskim predjelima i u regionu Orjena očekuje se jači razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kišu i kraći pljuskovi sa grmljaviom. Duvaće slab do umjeren vjetar južni i jugozapadni.

Temperatura u najtoplijim mjestima oko 38 stepeni.

More, mirno do malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, ujutru sjeveroistočni tokom dana zapadni i sjeverozapadni.

Temperatura mora do 28 stepeni. UV index, vrlo visok, oko 10 UV jedinica, obavezna zaštita od UV zračenja.

Crna Gora tri dana – sjever

Narednih dana na sjeveru, u ponedjeljak i utorak, sunčano i jako natprosječno toplo, u popodnevnim satima u planinama slab do umjeren razvoj oblaka. U utorak, očekuje se jak na udare i vrlo jak južni vjetar, a tokom noći u utorak na srijedu sa olujnim karakteristikama.

Crna Gor tri dana – jug

Na jugu, u ponedjeljak i utorak, sunčano i veoma toplo u najtoplijim dijelovima izuzetno toplo.

U utorak, duvaće umjeren vjetar južnih smjerova koji će se tokom noći pojačati.

U najtoplijim predjelima na širem prostoru Podgorice i Danilovgrada temperatura na nivou oko 40-41 stepen.

Izvor-rtcg