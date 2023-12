Na sjeveru oblačno, na jugu pretežno sunčano

Na sjeveru Crne Gore, umjereno oblačno sa povremenim sunčanim periodima popodne naoblačenje a naveče i tokom noći susnježica i snijeg u najnižim predjelima susnježica i kiša, lokalno moguća je pojava ledene kiše. U višim predjelima duvaće umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 11 stepeni.

Na jugu, prijepodne pretežno sunčano, popodne naoblačenje uveče tokom noći mjestimično kiša. Temperatura vazduha do 14 stepeni.

More, malo do umjereno talasasto. Vjetar uz obalu ujutru i naveče tokom noću slab istočni na jugoistoku akvatorijum pojačan sjeveroistočni i istočni, na otvorenom jugoistočni slab do umjeren na sjeverozapadu akvatorijuma umjeren do jak. Temperatura mora oko 16 stepeni.



Narednih dana na sjeveru u utorak, rano ujutru slaba kiša i susnježica tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Popodne i naveče jačanje južnog vjetra.

U srijedu, oblačno i osjetno toplije sa jakim na udare vrlo jakim i toplim južnim vjetrom, mjestimično sa kišom a u perifernim sjevernim predjelima uglavnom suvo.



U utorak, rano ujutru kratkotrajno moguća je slabija kiša tokom dana malo do umjereno oblačno sa sunčanim periodima i primjetno toplije, naveče tokom noći slabija kiša i pojačan jugoistočni vjetar.

U srijedu oblačno sa kišom povremeno jača kiša, pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće jak na udare i vrlo jak južni vjetar.

BALKAN

Sjutra u centralnom i istočnom Balkanu pretežno sunčano. Na krajnjem zapadu promjenljivo oblačno ponegdje slabija kiša popodne i naveče na zapadu oblačno sa kišom u planinama slab snijeg, u Dalmaciji popodne jača kiša. Na jugistoku Grčke više oblaka povremeno sa kišom i grmljavanim. Najviša dnevna temperatura vazduha do 17 u Atini.

EVROPA

Prostran ciklon na sjeveru Evrope u regionu Baltika, u centralnim dijelovima kontinenta usloviće mjestičnu kišu na Alpima snijeg a na sjeveru i istoku Evrope hladna vazdušna masa i sniježne padavine. Na zapadu i u centralnim dijelovima jak zapadni i jugozapadni vjetar. Prizmeni ciklon iz centralnog Sredozemlja premješta se istočno donoseći kišu i grmljavinu u zahvaćenom regionu. Sjeverni dio kontinenta biće pod uticajem hladne vazdušne mase a jugozapadni pod uticajem baričkog grebena koji donosi sunčano i toplo vrijeme na jugu Španije natposječno toplo.

Temperatura vazduha od ledeni minus 6 stepeni u Moskvi do 17 u Atini a na jugoistoku Španije do 28 stepeni.

Na današnji dan 2006. godine u Podgorci i Baru izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od skoro 20 stepeni, a 94.godine u Žabljaku 10.decembar je bio najjači ledeni dan, u najtoplijem dijelu dana temperatura je bila ispod minus 12 stepeni.

Izvor-rtcg