Na sjeveru ponegdje kiša, na jugu pretežno sunčano

Na sjeveru Crne Gore ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla. Prijepodne duži sunčani periodi, poslijepodne uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv. Temperatura od 20 do 26 stepeni. Na jugu države pretežno sunčano. Poslijepodne slab do umjeren razvoj oblaka. U planinama lokalno moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni. Temperatura u najtoplijim predjelima od 28 do 30 stepeni.

More, malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren, tokom dana zapadni. Temperatura mora oko 23 stepena. UV index, oko 8 UV jedinica.

U Crnoj Gori na sjeveru za vikend ponovo više oblaka i uslovi za kišu. Lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, i svježije vrijeme. Na jugu u subotu i nedjelju i dalje prijepodne duži sunčani periodi, a poslijepodne i u večernjim satima više izgleda za padavine, naročito u kontinentalnim predjelima.

U Evropi cikon s Atlantika zahvata Biskajski zaliv, Pirineje, južni i centralni dio Francuske, pa se na tom području sjutra očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Obilnih padavina biće posebno na jugu i u centralnim predjelima Francuske. Slične vremenske prilike i u centralnoj Evropi, kao i na sjeveru kontinenta, dok će u većini zapadnih, istočnih i sjeveroistočnih oblasti biti pretežno ili djelimično sunčano. Temperatura od 17 stepeni u Helsinkiju do 31 u Parizu.

Na Balkanu i danas će iznad većeg dijela biti kiše, pljuskova i grmljavine, naročito u drugom dijelu dana. Samo će na krajnjem jugu i jugoistoku biti suvo, s više sunčanih perioda. Temperatura uglavnom, od 24 do 30 stepeni.

Izvor-rtcg