Na sjeveru popodne moguć snijeg

U Crnoj Gori se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Već tokom dana u višim planinskim predjelima kiša će preći u susnježicu i snijeg.

Kako je najavljeno, temperatura na primorju biće do 16 stepeni.

CG-SJEVER (sjutra)

Na sjeveru CG, sjutra pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom. Već tokom dana u višim planinskim predjelima kiša će preći u susnježicu i snijeg, koji će se tokom noći proširiti i na niže predjele. Vjetar, povremeno sjeverni, a najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.

CG-JUG (sjutra)

Na jugu, umjereno do potpuno oblačno, povremno kiša, a tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom, naročito u jugoistočnim predjelima. Vjetar južni i jugoistočni umjeren do pojačan, tokom dana će oslabiti. Temperatura na primorju do 16 stepeni.

More, umjereno talasasto, do talasasto. Vjetar umjeren do jak na udare i veoma jak jugoistočni. Temperatura mora oko 15 stepeni.

CG tri dana-Sjever

Narednih dana, u ponedjeljak oblačno sa snijegom, a u nižim predjelima sa susnježicom. Poslijepodne padavine će oslabiti ili prestati. U utorak oblačno tmurno i uglavnom suvo. Vjetar umjeren do jak sjeverni vjetar uz postepeno jako zahlaženje.

CG tri dana-Jug

Na jugu, u ponedjeljak ujutru ili prijepodne umjerena kiša, u drugom dijelu dana pretežno oblačno i uglavnom suvo uz pojačan i jak sjeverni vjetar. U utorak sunčano uz povremeno malu do umjereno oblačnost i pojačan i jak sjeveroistočni vjetar.Temperatura oba dana u padu.

Prognoza za Evropu:

Ciklon će donijeti mjestimičnu kišu pljuskove i grmljavinu, jake južne i zapadne vjetrove na većem dijelu Mediterana. Hladan vazduh sa sjevera se postepeno širi iznad većeg dijela kontinenta, tako da će u centralnim, a tokom noći i u dijelu južnih predjela biti slabih do umjerenih sniježnih padavina. Najhladniji glavni grad Moskva, sa minus 23 stepena, a najtoplija Atina sa 18 stepeni.

Prognoza za Balkan:

Na Balkanu pretežno oblačno povremeno sa slabom do umjerenom kišom, duž morskih obala i pljuskovima sa grmljavinom. U drugom dijelu dana i tokom noći u zapadnim, sjevernim i centralnim predjelima kiša će preći u susnježicu i snijeg. Očekuje se i svježije vrijeme, samo će se na jugoistoku zadržati relativno toplo za ovo doba godine.

