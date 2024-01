Na sjeveru povećana oblačnost, na jugu vjetar u jačanju

Na sjeveru Crne Gore biće promjenljivo, uz povećanu oblačnost. Na planinama slab snijeg. Vjetar od jutra postepeno u jačanju. Tokom noći, naročito u centralnim predjelima jak i veoma jak. Temperatura do 7 stepeni. Na jugu, promjenljivo. Vjetar pojačan, u večernjim i noćnim satima umjeren i jak, na udare veoma jak, sjeveroistočni.

More, mirno do malo talasasto. Bura u drugom dijelu dana jaka, na udare i veoma jaka, ponegdje i do 30 čvorova. Temperatura mora 13-14 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru u srijedu više sunčanih perioda. Vjetar će još u prvom dijelu dana biti umjeren, sjeverni. U četvrtak promjenljivo s uslovima za slabe padavine. Sjeverni vjetar u drugom dijelu dana ponovo jača. Temperatura narednih dana u blagom porastu.

Na jugu u srijedu pretežno sunčano i toplo. Sjeverositočni vjetar će se smiriti već u prvom dijelu dana. Četvrtak promjenljiv, a sjeverni vjetar u drugom dijelu dana slab do umjeren.

EVROPA

Polje visokog vazdušnog pritiska proteže se iznad cijele kontinentalne Evrope, što će usloviti stabilno vrijeme, ali s čestom maglom. Hladan vazduh povlači se na istok kontinenta, pa će snijega biti samo u tim oblastima, u Rusiji i Ukrajini, susnježice u Finskoj, a kiše na Britanskim ostrvima. Najniža temperatura u Rusiji, do -20, najtoplije na Pirinejskom poluostrvu, do 20 stepeni.

BALKAN

Na Balkanu promjenljivo. Kiša na zapadu poluostrva, uglavnom u prvom dijelu dana. Snijeg u srednjoj Bosni i na planinama. Sjutra će u Bugarskoj biti ledeni dan, s temperaturom ispod nule tokom cijelog dana. Najtoplije na obalama Jadranskoj mora, do 15 stepeni.

Izvor-rtcg