Na sjeveru povremeno snijeg, kiša na primorju

U Crnoj Gori pretežno oblačno, povremeno s kišom, kao i susnježicom i snijegom na sjeveru.

Na sjeveru će biti umjereno do pretežno oblačno, prijepodne povremeno susnježica i snijeg, u najnižim predjelima povremeno slabija kiša. Tokom dana biće uglavnom suvo. Popodne umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 0 do 8 stepeni.

Na jugu prijepodne ponegdje kratkotrajno kiša a u planinama slaba susnježica i slab snijeg. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Temperatura do 15 stepeni.



More će biti umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, naveče u skretanju na jugoistočni, umjeren do pojačan. Temperatura mora oko 17 stepeni.



Na sjeveru u četvrtak pretežno oblačno i toplije sa jakim južnim vjetrom. Popodne i naveče sa kišom, u planinama susnježica. U petak, oblačno, vjetrovito i osjetno toplije sa kišom i grmljavinom. Duvaće jak do vrlo jak južni vjetar sa olujnim udarima.

Na jugu, u četvrtak, promjenljivo do pretežno oblačno povremeno sa kišom, uglavnom kasno popodne i naveče. Tokom noći jača kiša. U petak oblačno, vjetrovito i nestabilno sa kišom i grmljavinom, povremeno jača kiša i obilnija količina padavina.

Duvaće jak na udare i vrlo jak južni vjetar uz obalu očekuju se olujni udari vjetra.

U petak zbog snažnog dejstva toplog južnog vjetra očekuje se neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine.



Prognoza za Evropu

Visinski ciklon sa centrom u oblasti Baltika sa hladnom vazdušnom masom, u centralnim i sjevernim predjelima usloviće hladno vrijeme sa slabim snijegom. Prizemni ciklon na istoku Evrope donosi sniježne padavine.

Takođe, pokretni ciklon na jugozapadu i zapadu u regionu Španije u pravcu Francuske donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom. Temperatura vazduha od ledenih minus četiri stepena u Moskvi do 21 u Atini.



Prognoza za Balkan

Na sjeverozapadu i istoku Balkana više sunčanog vremena u središnjem dijelu pa prema sjeveroistoku više oblačnosti povremeno sa slabom kišom i snijegom. Na jugu, u oblasti Grčke, promjenljivo sa kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen.



Zanimljivost

U Baru 28. novembra 2010. godine izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 23,5 stepeni, a temperaturna amplituda, kao razlika između najviše i najniže izmjerene temperature, samo za današnji dan na teritoriji Crne Gore iznosi 43 stepena.

