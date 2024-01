Na sjeveru pretežno oblačno, na jugu sunčano

Na sjeveru Crne Gore danas će biti pretežno oblačno sa slabim snijegom, dok će na jugu tokom dana biti uglavnom sunčano vrijeme.

Na sjeveru vjetar umjeren do jak sjeverni. Dnevna temperatura vazduha od minus 1 do 6 stepeni.

Na jugu, ujutru ili prijepodne umjerena oblačnost tokom dana pretežno sunčano. Vjetar umjeren do jak sjeverni vjetar. Temperatura vazduha od 11 do 14 stepeni.

More malo do umjereno talasasto, prema italijanskoj obali talasasto. Vjetar uglavnom sjeveroistočni umjeren do jak. Temperatura mora 13 stepeni.

Narednih dana, u ponedjeljak će još biti umjerene ili povećane oblačnosti i sjevernog vjetra, koji će nešto oslabiti u odnosu na nedjelju. U utorak ujutru ili prijepodne magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano.

Na jugu u ponedjeljak i utorak sunčano ili pretežno sunčano. U ponedjeljak će ponegdje duvati umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar.

EVROPA

I dalje dominira polje visokog vazdušnog pritiska iznad većeg dijela kontinenta, i uslovljava suvo vrijeme sa sunčanim periodima ali uz nerijetko povećanu nisku oblačnost, koja će se u pojedinim oblastima zadražavati tokom većeg dijela dana. Skandinaviju i dio britanskih ostrva zahvata jako jugozapadno strujanje sa Atlanika i donosi mjestimičnu kišu, u planinama snijeg i veoma jak južni i jugozapadni vjetar. U istočnim predjelima cirkuliše nešto hladniji vazduh uz mjestimično slabe, uglavnom, sniježne padavine. U zapadnim i centralnim oblastima je relativno topla vazdušna masa, pa će i dalje najtoplije biti na Pirinejima, dok se najhladnije vrijeme očekuje na sjeveroistoku kontinenta.

BALKAN

U sjeverozapadnim i zapadnim predjelima pretežno sunčano, a u ostalim promjenljivo do potpuno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, a u planinama sa slabim snijegom. U većini predjela duvaće umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Zahladilo je, a najviša temepratura vazduha će biti duž morskih obala i to uglavnom od 10-15 stepeni.

