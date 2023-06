Na sjeveru promjenljivo, na jugu do 32 stepena

Na sjeveru Crne Gore danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru će ponegdje još biti povećane oblačnosti, a po kotlinama je moguća i kratkotrajno magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni, a temperatura će biti viša i prijatnija nego danas.

Na jugu, sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, tokom jutra ponegdje umjeren do pojačan sjeveroistočni.Temperatura u najtoplijem dijelu dana uglavnom od 30 do 32 stepena.

More, malo do umjereno talasasto.Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a ujutru ili prijepodne na jugoistoku pojačan sjeveroistočni. Temperatura mora oko 25 stepeni. UV indeks vrlo visok, oko 9 UV jedinica.

Crna Gora tri dana – Sjever

Na sjeveru: U petak pretežno sunčano, a u subotu promjenljivo oblačno. Prijepodne sunčani periodi, a poslijepodne i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom.U subotu vjetar umjeren do pojačan južni i malo svježije.

Crna Gora tri dana – Jug

Na jugu: U petak pretežno sunčano, a u subotu promjenljivo i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u drugom dijelu dana i tokom noć.

Izvor-rtcg