Na sjeveru promjenljivo oblačno, na jugu sunčano

Na sjeveru Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno uz više sunčanih perioda, i malo toplije. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura od 17 do 27 stepeni.

Na jugu, sunčano, poslijepodne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom umjeren do pojačan sjeveroistočni. Temperatura do 32 stepena.

More umjereno talasasto, na otvorenom talasasto. Vjetar umjeren do jak, sjeveroistočni, poslijepodne ponegdje i sjeverozapadni. Temperatura mora oko 22 stepena, a UV indeks, oko 6 UV jedinica.

Narednih dana

U četvrtak promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Poslijepodne ponegdje slaba kiše, a u petak više sunca i toplije. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeveroistočni.

Na jugu, u četvrtak promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a u petak pretežno sunčano. Vjetar povremeno umjeren sjeverni.

