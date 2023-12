Na sjeveru slab snijeg, na primorju kiša

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa padavinama i na sjeveru i na primorju.

Na sjeveru ujutru prolazna kiša i susnježica, a u planinama malo slabog snijega. Tokom dana biće oblačno i uglavnom suvo. Tokom noći ponegdje slaba kiša i slab snijeg u planinama. Vjetar umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 10 stepeni.

Na jugu će biti pretežno oblačno i tokom dana uglavnom suvo. Kasno popodne i naveče prvo na jugozapadu i jugu kiša, koja će se tokom noći proširiti i na ostali dio. Temperatura do 14 stepeni.

More umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do pojačan sjeveroistočni i istočni, na otvorenom jugoistočni. Intenzitet jugoistočnog vjetra popodne i naveče pojačan. Temperatura mora oko 16 stepeni.



Narednih dana, na sjeveru, u srijedu oblačno, povremeno slaba kiša, a u planinama susnježica i snijeg. Vjetar uglavnom slab do umjeren južni. U četvrtak, pretežno oblačno i osjetno hladnije, povremeno sa snijegom. Samo u najnižim predjelima slaba susnježica i slaba kiša. Do kraja dana i tokom noći znatno manje padavina, koje će u većini mjesta i prestati.

Na jugu, u srijedu pretežno oblačno, povremeno uglavnom slaba kiša, tek ponegdje umjerena. Ujutru na jugoistoku kratkotrajno pojačan sjeveroistočni vjetar. U četvrtak, prijepodne pretežno oblačno s kišom, popodne razvedravanje i umjeren sjeveroistočni vjetar.



Prognoza za Evropu:

Danas će veći dio kontinenta biti pod uticajem hladnog vazduha sa sjeveroistoka i ciklona sa centrom u oblasti Njemačke koji na zapadu Evrope – na području Francuske, Beneluksa, Njemačke – donose kišu i snijeg. Na sjeveru vrlo slab snijeg.

Drugi ciklon iznad Italije centralnom Mediteranu donosi kišu i pljuskove sa grmljavniom. Na sjeveroistoku kontinenta preovladava ledena, polarna vazdušna masa. Temperatura od ledenih minus 12 stepeni u Oslu i Moskvi, do 17 u Atini.



Prognoza za Balkan:

Danas na Balkanu pretežno oblačno. Na području Slovenije i Hrvatske kiša, u planinama snijeg. Popodne i naveče kiša će se proširiti na jugozapad i jug Balkana.

U Dalmaciji popodne jača kiša. U sjevernim djelovima više sunca i uglavnom suvo.

U oblasti Jadrana duvaće jak jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.

Izvor-rtcg