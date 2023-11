Na sjeveru snijeg, moguće do skoro pola metra

U Crnoj Gori će biti hladno, na sjeveru se najavljuje snijeg, a na primorju će biti jake kiše i grmljavine.

Na sjeveru će biti pretežno oblačno sa umjerenim do jakim snijegom u jutarnjim satima u nižim predjelima moguće i susnježicom.

Na čitavom području se očekuje formiranje značajnog sniježnog pokrivača, a realno je očekivati da može pasti 20-40 centimetara.

Duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar, tako da se očekuju i sniježne mećave, a tokom dana će doći i do jačeg zahlađenja.

Na jugu sjutra će biti pretežno oblačno i vjetrovito, sa umjerenom do jakom kišom, ponegdje i grmljavinom, naročito u jutarnjim ili prijepodnevnim satima.

Usljed jačeg zahlađenja, u planinskim predjelima i u planinskom zaledju obale kiša će preći u susnježicu i snijeg.

Poslijepodne padavine će osim na jugoistoku oslabiti ili prestati. Vjetar umjeren do jak na udare i veoma jak sjevernih smjerova. Temperatura vazduha do 15 stepeni.

More umjereno talasasto do talasasto.Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova. Temperatura mora oko 18 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u nedjelju i ponedjeljak dosta hladno, uglavnom suvo uz jak jutarnji mraz i promjenljivu, a u jutarnjim satima i povećanu oblačnost ili maglu. U nedjelju će jak sjeverni vjetar znatno oslabiti.

Na jugu, u nedjelju pretežno sunčano, u ponedjeljak promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom noći se očekuje kiša.

U nedjelju će znatno oslabiti sjeverni vjetar, a u ponedjeljak će skrenuti na južni smjer. Oba jutra na kopnenom području se očekuje slab do umjeren mraz.

Prognoza za Evropu

Prostrani i duboki visinski ciklon sa centrom u regionu Baltika, sa veoma hladnim vazduhom, proširio se do centralnog Mediterana i donosi značajne padavine u prednjem dijelu, tj. na jugu Italije, jugu i jugoistoku kontinenta, i naročito duž zapadne obale Crnog mora.

Na ovom prostoru se mjestimčno očekuju obilne količine kiše i snijega, praćene jakim južnim, a u zapadnom sektoru ciklona i jakim sjevernim vjetrom.

Ponegdje malo padavina će biti i u sjevernim i centralnim predjelima, dok se u jugozapadnim i većem dijelu zapadnih predjela očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 9 stepeni u Helsinkiju do 20 u Atini.

Prognoza za Balkan

Na većem dijelu Balkana sjutra umjerena do obilna kiša, u planinskim predjelima umjerene i obilne sniježne padavine, sve to praćeno jakim južnim, a zatim i jakim sjevernim vjetrom. Na krajnjem sjeverozapadu će biti dužih sunčanih perioda i uglavnom suvo.

U većini predjela sjutra hladno, pravo zimsko vrijeme, samo će na krajnjem jugu i jugoistoku biti nešto toplije.

Zanimljivost

U Herceg Novom 24.novembra 1997. godine izmjerena je najviša dnevna temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 22,5 stpeni.

A temperaturna amplituda, kao razlika između najviše i najniže izmjerene temperature na teritoriji Crne Gore samo za današnji dan iznosi 40 stepeni.

U Pljevljima 24.novembra 2008.godine u jutarnjim satima izmjerena je najniža temperatura za današnji dan u Crnoj Gori minus 18 stepeni.

Istog jutra temperatura se spustila do minus 17 u Kolašinu i Rožajama i do skoro minus 16 u Beranama.

