Na sjeveru tokom noći slab snijeg, sunčano na primorju

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo vrijeme.

Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a tokom noći pretežno oblačno sa slabim snijegom. Duvaće umjeren do jak vjetar sjevernih smjerova.

Temperatura od 0 do 8 stepeni.

Na jugu sunčano ili pretežno sunčano uz umjeren do jak sjeverni vjetar. Temperatura vazduha na primorju do 16 stepeni.

More malo do umjereno talasasto. Vjetar sjeveroistočni umjeren do jak. Temperatura mora 14 stepeni.

Narednih dana u nedjelju pretežno oblačno uz povremeno slab snijeg i pojačan sjeverni vjetar. Tokom ponedjeljka promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz slabljenje sjevernog vjetra.

Na jugu nedjelju i ponedjeljak sunčano, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost.

Duvaće umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će u ponedjeljak oslabiti. Oba dana malo svježije vrijeme.

EVROPA

Pod uticajem prostranog polja vazdušnog pritiska sjutra će iznad većeg dijela kontinenta biti suvo vrijeme sa sunčanim intervalima. Slabe padavine, i to uglavnom sniježne, očekuju se na sjeveroistoku, istoku i ponegdje u centralnim predjelima.

Više snijega i jakog jugozapadnog vjetra će biti duž zapadnih predjela Skandinavije, a nešto kiše na sjeveru britanskih ostrva. Temperatura vazduha od minus -4 u Moskvi do 18 stepeni u Madridu.

BALKAN

U sjeverozapadnim, zapadnim i većem dijelu centralnih predjela, duži sunčani periodi i jutarnja magla, a u ostalim oblastima promjenljiva i povećana oblačnost, ponegdje sa slabom kišom, a u planinama sa slabim snijegom.

Temperatura vazduha od 4 stepena u Sofiji do 16 u Atini

Izvor-rtcg