Na sjeveru tokom noći slab snijeg

Na sjeveru Crne Gore promjenljivo oblačno prijepodne duži sunčani periodi, popodne više oblačnosti a naveče i tokom noći vrlo slab snijeg. Uveče i tokom noći umjeren do pojačan sjeverni vjetar i osjetno zahladjenje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 13 stepeni.

Na jugu, prijepodne pretežno sunčano popodne promjenljivo oblačno uglavnom suvo, naveče tokom noći sporadično u centralnim predjelima moguća je vrlo slaba kiša u planinama vrlo slab snijeg. Uveče tokom noći pojačan sjeverni vjetar.

Temperatura vazduha tokom dana do 16 stepeni.

MORE, malo talasasto. Vjetar slab do umjeren ujutru sjeveroistočni, tokom dana zapadnih smjerova. Uveče i tokom noći sjeveroistočni, umjeren do pojačan a na jugoistoku akvatorijuma na udare i jak. Temperatura mora oko 15 stepeni.

EVROPA

Najveći dio centralne i zapadne Evrope biće pod uticajem hladne vazdušne mase koja se sa sjevera Evrope, u sklopu visinske baričke doline nestabilnosti, spušta u pravcu centralnih i zapadnih dijelova kontinenta. Ovaj sistem usloviće prolaznu kišu i susnježicu na zapadu kontinenta prema centralnim dijelovima. Slabe sniježne padavine i hladno vrijeme očekuju se na sjeveru i sjeveroistoku kontinenta. Izolovani ciklon u centralnom Sredozemlju i na jugu Grčke usloviće nestabilno vrijeme sa kišom i grmljavinom. Temperatura vazduha od minus 5 stepeni u Oslu do 17 u Atini.

BALKAN

Sjutra iznad Balkana pretežno sunčano uz nešto promjenljive oblačnosti, popodne u perifernim sjeverozapadnim dijelovima u regionu Istre u pravcu Dalmacije više oblaka sa slabom kišom. Takodje, na krajnjem jugu Balkana popodne i naveče oblačno sa kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 17 stepeni.

CG tri dana – Sjever

Narednih dana, na sjeveru, u četvrtak pretežno oblačno i hladnije. Ujutru i prijepodne sa vrlo slabim snijegom u nižim predjelima vrlo slaba susnježica i sa pojačanim sjevernim vjetrom koji će već i prijepodne oslabiti a naveče vjetar u skretanju na jugozapadni.

U petak, pretežno oblačno povremeno slaba kiša u planinama slaba susnježica sa umjerenim do pojačanim vjetrom zapadnih smjerova.

CG tri dana – jug

Na jugu, u četvrtak promjenljivo oblačno i uglavnom suvo tek ponegdje u centralnim predjelima u jutarnjim satima moguća je pojava vrlo slabe kiše u planinama vrlo slab snijeg i sa pojačanim sjevernim vjetrom. U petak, promjenljivo do pretežno oblačno mjestimično sa slabom kišom i sa pojačanim vjetrom zapadnih smjerova.

Zanimljivost

Najviša temperatura za 19.decembar u Crnoj Gori izmjerena je 978.godine u Baru i iznosila je skoro 23 stepena. Na području Glavnog grada najtopliji 19. decembar bio je 89. godine sa temperaturom od skoro 20 stepeni.

Izvor-rtcg