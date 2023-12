Na sjeveru ujutru jak mraz, sunčano na primorju

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo vrijeme.

Na sjeveru ujutru umjeren do jak mraz, po kotlinama ponegdje i magla, tokom dana više sunčanih perioda ali i povećane visoke oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni.

Na jugu djelimično sunčano, takođe uz dosta visoke oblačnosti. Vjetar slab promjenljiv, ujutru ili prijepodne ponegdje umjeren sjeveroistočni. Temperatura do 13 stepeni.

More malo talasasto. Vjetar prijepodne ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, tokom dana slab promjenljiv. Temperatura mora oko 15 stepeni.

U nedjelju naoblačenje sa slabim, ponegdje i umjerenim snijegom, uglavnom u kasnim prijepodnevnim satima i poslijepodne. U većini predjela očekuje se formiranje sniježnog pokrivača, koji je moguć i u planinskim oblastima centralnih predjela. Vjetar mjestimično umjeren sjeverni, i zahlađenje.

U ponedjeljak više sunčanih perioda i toplije, uz jutarnju maglu i mraz.

Na jugu – u nedjelju, umjereno do potpuno oblačno sa slabom kišom već prijepodne, u drugom dijelu dana padavine će se proširiti i pojačati. Tokom noći prestanak kiše.

Poslijepodne ili krajem dana vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. U ponedjeljak malo do umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplije.

Na Balkanu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, i dalje prilično hladno, samo se na krajnjem sjeverozapadu i na krajnjem jugoistoku i istoku, očekuju slabe padavine. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta oko 5, a duž morskih obala od 10 do 13 stepeni.

Izvor-rtcg