Na sjeveru vjetrovito, kiša na primorju

U Crnoj Gori danas će biti oblačno i vjetrovito, a na jugu će povremeno biti kiše sa jakim južnim vjetrom.

Na sjeveru će biti oblačno i vjetrovito sa vrlo jakim na udare i olujnim južnim vjetrom. Uglavnom popodne i naveče mjestimično će padati slabija kiša.

U perifernim sjevernim djelovima tokom najvećeg dijela dana biže uglavnom oblačno, vjetrovito i suvo.

Temperatura vazduha, natprosječno visoka, od 8 do 14 stepeni.

Na jugu će biti oblačno povremeno sa kišom i jakim južnim vjetrom, duž obale povremeni udari vjetra imaće olujni karakter.

Krajem dana i tokom noći očekuje se jača kiša sa grmljavinom. Temperatura vazduha, zbog toplog južnog vjetra, natprosječna za ovo doba godine, do 18 stepeni.

More će biti talasasto, popodne jače talasasto do uzburkano. Vjetar južni jak do vrlo jak povremeni udari imaće olujni karakter. Temperatura mora oko 15 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u četvrtak pretežno oblačno sa kišom tokom dana osjetno zahadjenje pa će kiša intenzivno prelaziti u susnježicu i snijeg.

Tokom dana nagli pad temperature pa će jutarnja temperatura ujedno bi i najviša dnevna.

Ujutru jak južni vjetar tokom dana će prestati a naveče vjetar u skretanju na sjeverni jak do vrlo jak.

U petak, oblačno, vjetrovito i još hladnije nastaviće se dalji pad temperature, jutarnja će biti i najviša dnevna u planinskim centrima temperatura će imati ledeni karakter.

Povremeno slabe sniježne padavine, a zbog jakog sjevernog vjetra biće i sniježnih mećava.

U četvrtak pretežno oblačno povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, ujutru i prijepodne umjerena do obilna količina kiše.

Popodne prvo na zapadu prestanak padavina i razvedravanje a do kraja dana i tokom noći i u ostalim predjelima razvedravanje.

Ujutru jak južni vjetar, tokom dana će pestati a naveče-tokom noći vjetar u skretanju na sjeverni jak do vrlo jak. U petak, pretežno sunčano, prohladno i vjetrovito sa jakim i hladnim sjevernim vjetrom.

Prognoza za Evropu

Prostran visinski ciklon sa centrom na sjeveru Evrope i barička dolina nestabilnosti sa hladnim frontom koji se sa sjeverozapada premještaju prema istoku u kombinaciji sa prizemnim ciklonom iznad centralne Evrope.

U zapadnim i centralnim dijelovima kontinenta prema istoku donose kišu u višim pedjelima susnježica i snijeg a u regionu Alpa i Pirineja intenzivnije sniježne padavine.

Sjeverni dio kontinenta nalazi se pod uticajem hladne vazdušne mase sa slabim snijegom. Jugoistok kontinenta biće pod uticajem tople vazdušne mase sa više sunca i natrosječno toplo vrijeme.

Temperatura vazduha od minus osam stepeni u Helsinkiju do 21 u Atini.

Prognoza za Balkan

Na zapadu Balkanu oblačno i nestabilno sa kišom, u regionu Slovenije u pravcu Dalmacije obilnije padavine sa grmljavinom, u oblasti Dalmacije moguće su i vremenske nepogode.

Istočni i južni dio pretežno sunčano i natoprosjeno toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom od 7 do 21 stepen.

Izvor-rtcg