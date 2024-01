Na sjeveru vjetrovito, na jugu sunčano

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo vrijeme: dok će na sjeveru duvati jak sjeverni vjetar, na primorju će biti sunčano.

Na sjeveru danas promjenljivo uz umjeren do jak sjeverni vjetar u prvom dijelu dana, uglavnom u centralnim predjelima.

Po kotlinama može biti magle. Najviša temperatura do 9 stepeni.

Na jugu pretežno sunčano. Umjeren sjeveroistočni vjetar smiriće se već u jutarnjim satima. Tokom dana prijatno toplo, temperatura do 15 stepeni. More mirno do malo talasasto. Bura u smirivanju. Temperatura mora 14 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru promjenljivo, u četvrtak manje, a u petak više sunca. Uz povećanu oblačnost u četvrtak može biti slabih padavina, Na planinama snijeg, a kiša i susnježica u nižim predjelima.

Od četvrtka veče, u centralnim oblastima ponovo umjeren do jak sjeverni vjetar. Temperatura bez bitnijih promjena.

Na jugu u četvrtak umjereno oblačno, a u petak pretežno sunčano. Sjeveroistočni vjetar od četvrtka veče u jačanju, pa će tokom petka biti umjeren, samo ponegdje jak, a od večernjih sati u slabljenju. Najviša temperatura narednih dana do 15 stepeni.

EVROPA

Zbog dejstva anticiklona, iznad cijele južne Evrope uglavnom stabilno vrijeme. Na sjeveru kontinenta jak ciklon s centrom u Norveškom moru donosi kišu zapadnoj i istočnoj Evropi, te jugu Skandinavije, a snijeg centralnoj Švedskoj i Baltiku.

Najhladnije će biti u kontinentalnoj Skandinaviji, sa temperaturom oko -10, a najtoplije na Pirinejskom poluostrvu, do 20 stepeni.

BALKAN

Na Balkanu promjenljivo. Nešto više niske oblačnosti ili jutarnje magle biće po kotlinema srednje Bosne, u Slavoniji i Vojvodini.

Najhladnije po maglovitim kotlinama, najtoplije na Jadranu – do 15 stepen

Izvor-rtcg,foto-instagram