Na šta ukazuje jutarnja glavobolja?

Jutarnje glavobolje mogu se pojaviti iz različitih razloga. Mogu se pojaviti s vremena na vrijeme nakon lošeg sna ili kada ste pod stresom, ili se pak mogu javljati svakodnevno. Glavobolje u ranim jutarnjim satima često pacijenta i probude nakon četiri sata ujutro, ili se mogu javiti u prvim minutama nakon buđenja.

Glavobolje povezane sa apnejom u snu takođe se javljaju u ranim jutarnjim satima. Jedna studija je pokazala da je jedna od pet osoba sa apnejom u snu prijavilo jutarnje glavobolje. Napadi migrene su vrlo česta vrsta glavobolje koja se najčešće javlja u ranim jutarnjim satima. Poremećaji spavanja mogu dovesti do glavobolje, posebno migrene. Nova istraživanja pokazuju da poremećaj spavanja može izazvati epizodu migrene i biti prethodnik migrenske bolesti koja se kasnije razvija. Poremećaji spavanja su povezani sa češćom i izraženijom migrenom, koja nekada može postati i hronična.

Istraživanja su povezivala poremećaje spavanja kao što su nesanica i loš kvalitet sna sa češćim i intenzivnijim glavoboljama. Oko 50 odsto ljudi koji imaju glavobolje ili migrenu imaju nesanicu.

Koje su vrste ranih jutarnjih glavobolja?

Glavobolja može biti po tipu tupog, oštrog ili pulsirajućeg bola. Trajanje glavobolje takođe može značajno varirati. Postoji oko 150 vrsta glavobolja.

One za koje se zna da se često javljaju u ranim jutarnjim satima su:

migrena

klaster glavobolja



hipnička glavobolja

tenziona glavobolja

paroksizmalna hemikranija



Evo nekih stanja i faktora koji mogu izazvati rane jutarnje glavobolje:

Nesanica

Nesanica može uticati na obrasce spavanja i uzrokovati nedostatak sna. Nedostatak sna je najčešći uzročnik jutarnjih glavobolja i može izazvati migrenu. Nesanica se može liječiti na različite načine. Prvi korak je da o tome razgovarate sa svojim ljekarom.

Liječenje nesanice može uključivati:

ljekove

psihoterapiju

kombinaciju ljekova i psihoterapije.

Depresija ili anksioznost

Istraživanja pokazuju da se poremećaji raspoloženja i epizode migrene često javljaju zajedno, a postojanje jednog ukazuje na veći rizik od drugog. Na primjer, što je veća učestalost epizoda migrene kod osobe, veća je vjerovatnoća da će imati poremećaje raspoloženja, i obrnuto.

Referentne naučne studije su došle do zaključka da pacijenti sa migrenom imaju 2,5 puta veću vjerovatnoću da će biti depresivniji od ljudi koji nemaju migrenu i između 2 do 5 puta veću vjerovatnoću od razvoja anksioznih poremećaja. Različiti poremećaji mentalnog zdravlja takođe mogu dovesti do nesanice, što može dodatno povećati rizik od pojave jutarnjih glavobolja.

Hrkanje ili apneja u snu (sleep apneja)

Poremećen san uzrokovan hrkanjem ili sleep apnejom može biti izvor ranih jutarnjih glavobolja. Hrkanje može biti samostalno stanje ili simptom sleep apneje. Apneja u snu uzrokuje prekide disanja povremeno tokom cijele noći. Generalno govoreći, glavobolje povezane sa apnejom u snu traju oko 30 minuta. Sleep apneja se može liječiti specijalnom opremom, kao što je aparat za kontinuirani pozitivan pritisak u disajnim putevima (CPAP).

Škripanje zubima

Škripanje ili stiskanje zuba je takođe poznato kao bruksizam. Ovo stanje se može javiti noću kao poremećaj spavanja. Jutarnja glavobolja se obično povezuje sa bruksizmom, ali istraživanja su kontradiktorna o tome da li bruksizam zaista uzrokuje glavobolju. Neki istraživači vjeruju da glavobolje povezane sa bruksizmom mogu zapravo proizaći iz poremećaja u temporomandibularnom zglobu (TMZ) u vilici.

Glavobolja koja se javlja kod bruksizma je uglavnom tupa i obično je lokalizovana u blizini sljepoočnica. Bruksizam je takođe povezan sa drugim poremećajima spavanja kao što je apneja u snu, i može izazvati oštećenje zuba i bola u vilici.

Naprezanje mišića vrata

Glavobolje u ranim jutarnjim satima mogu biti posljedica naprezanja mišića u vratu. Jastuci bi trebalo da vam pomognu da zadržite položaj za spavanje koji pravilno podržava položaj vrata i kičme. Jastuk treba da vam drži glavu i vrat u položaju sličnom onom kada stojite.

Mamurluk i alkohol

Glavobolje u ranim jutarnjim časovima mogu biti posljedica (zlo)upotrebe alkohola. Obilna konzumacija alkohola može dovesti do neadekvatnog sna i rane jutarnje glavobolje. Količina alkohola koja će dovesti do mamurluka varira od osobe do osobe.

Poremećaji temporomandibularnog zgloba (TMZ)

Glavobolje, često u ranim jutarnjim satima, mogu biti povezane sa vilicom. Glavobolja je jedan od najčešćih prijavljenih simptoma poremećaja temporomandibularnog zgloba (TMZ). Poremećaji TMZ mogu izazvati bol, ukočenost i škljocanje u vilici, kao i glavobolju. Uzrok ovih poremećaja nije poznat, ali se javljaju kada TMZ ne funkcioniše. Ovo je zglob koji spaja vilicu i omogućava vam da pričate, žvaćete hranu i otvarate usta. Ponekad je mirovanje TMZ dovoljno da ublaži simptome, a terapijske opcije su i:

konzumiranje mekše hrane i izbjegavanje tvrde ili ljepljive hrane

smanjivanje pokretljivosti ovog zgloba

smanjenje stresa

Ljekovi

Ljekovi mogu remetiti obrasce spavanja, što dovodi do poremećaja sna i ranih jutarnjih glavobolja. Razgovarajte sa svojim ljekarom ako sumnjate da ljekovi izazivaju rane jutarnje glavobolje. Neki ljekovi koji se koriste za liječenje glavobolje mogu izazvati poremećaj spavanja. Takođe, neki ljekovi, kao što su benzodiazepini, koji se koriste za liječenje poremećaja spavanja mogu izazvati ili pogoršati glavobolju.

Glavobolja usljed prekomjerne upotrebe ljekova protiv bolova takođe je uzročnik ove vrste glavobolja. Ako prečesto uzimate ljekove protiv bolova da biste ublažili glavobolju, rizikujete da se glavobolja pogorša.

Previše spavanja

Previše spavanja takođe može biti okidač pojave ranih jutarnjih glavobolja. Tačan razlog za to je nepoznat, ali se generalno smatra da potiče od poremećaja u prirodnom cirkadijalnom ritmu i neuronskim putevima u mozgu.

Najbolji način da izbjegnete jutarnju glavobolju uzrokovanu pretjeranim spavanjem je da vratite svoj prirodni ciklus budnosti i spavanja tako što ćete svake noći odlaziti u krevet otprilike u isto vrijeme i ustajati u manje-više isto vrijeme najveći broj dana u sedmici.

Tumor

Ljudi se ponekad brinu da imaju tumor na mozgu kada primijete jutarnje glavobolje. Iako obična jutarnja glavobolja može biti simptom tumora na mozgu, šanse su veoma male ako je jutarnja glavobolja jedini simptom. Jutrnju glavobolju kod tumora mozga gotovo uvijek prate i drugi neurološki simptomi.

Druga oboljenja

Jutarnje glavobolje se mogu javiti i zbog drugog oboljenja. Stanja koja mogu izazvati hronične jutarnje glavobolje su hipertenzija (povišen arterijski krvni pritisak) i bolesti mišićno-skeletnog sistema. Obavezno razgovarajte sa svojim ljekarom o svim simptomima koje imate.

Najčešći tipovi jutarnjih glavobolja

klaster glavobolja

migrena

tenzione glavobolje.

Simptomi tumora

epi napadi

mučnina ili povraćanje

slabost ili paraliza

teškoće u govoru

promjena ličnosti.

Aromaterapija

Aromaterapija (alternativna grana medicine koja koristi ljekovita svojstva eteričnih ulja) je sigurno jedan od najefikasnijih prirodnih odgovora na glavobolju. Mirisna eterična ulja mogu ublažiti bolove i napetost te raščistiti začepljenost. Možete ih dodati u vodu za kupanje, u vruću vodu za inhalaciju ili u ulje za masažu.

Eterična ulja koja pomažu:

metvica

lavanda

eukaliptus

kamilica

mažuran



Eterična ulja možete miješati međusobno, a možete ih koristiti i zasebno. Eksperimentiranjem ćete saznati koji miris na vas najbolje djeluje.

„Vikend glavobolja“

Buđenje u isto vrijeme svaki dan -odlazak u krevet i jutarnje buđenje u isto vrijeme svaki dan. Neredovno spavanje, jedan dan više, pa par dana manje, a za vikend skoro uopšte (ili suprotno, prespavati cijeli vikend), gotovo sigurno će dovesti do glavobolje. Zato je i uveden termin “vikend glavobolja”, jer osobe koje tokom sedmice ustaju rano, a onda za vikend dugo spavaju, pate od migrene.

Umjereni unos kofeina

Kafa ublažava glavobolju, ali ako ste se navikli na kafu, onda će njen nedostatak uzrokovati glavobolju. Pijte do dvije kave dnevno, ne više.

Voda

Jeste li znali da je dehidracija jedan od najčešćih uzroka glavobolje? Trenutak kada osjetimo žeđ može značiti da smo već dehidrirani. Zato treba piti oko dva litra vode dnevno u svako doba godine.

