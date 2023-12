Na Žabljaku sve spremno, samo snijeg da padne

Ljubitelji skijanja imaće 22. decembra besplatan ski-pas na skijalištu Savin kuk, dok će u centru grada otvaranje sezone biti obilježeno uz bazar, muziku, degustaciju kačamaka, vina i kobasica, a po prvi put na Žabljaku biće otvoren Novogodišnji bazar i klizalište

Otvaranje zimske turističke sezone na Žabljaku planirano je za 22. decembar, kada će ljubitelji skijanja, ako snijega bude, imati besplatan ski-pas na skijalištu Savin kuk, dok će u centru grada otvaranje sezone biti obilježeno uz bazar, muziku, degustaciju kačamaka, vina i kobasica. U razgovoru za „Dan“ direktor lokalne Turističke organizacije (LTO) Stojan Abazović najavljuje da će po prvi put na Žabljaku ove godine biti organizovan i Novogodišnji bazar, koji će biti otvoren 29. decembra, a poseban novitet je i otvaranje klizališta.

Potrudili smo se da ove godine obogatimo zimsku turističku ponudu. Novogodišnji bazar po prvi put na Žabljaku okupiće oko 15 domaćih proizvođača kojima će biti obezbijeđene besplatne kućice za izlaganje proizvoda. Biće raznih suvenira, imamo veoma kreativne ljude koji prave raznovrsne kreme, meleme, specifične ručne radove u skladu sa tradicijom Durmitora i žabljačkog područja – kaže Abazović i dodaje da će novo klizalište, površine 200 kvadrata, biti otvoreno na platou ispred zgrade Razvršje, na samom ulazu u Žabljak.

Za postavljanje klizališta je, prema tenderu koji se završava 12. decembra, izdvojeno 26.500 eura. Cijene klizanja, kaže Abazović, još uvijek nisu definisane.

Uskoro počinje i ukrašavanje grada, a ove godine stižu i novi ukrasi, ram za slikanje, poklončići različitih veličina, ukrasi za stubove itd., za koje je obezbijeđeno 10.000 eura iz opštinskog budžeta – navodi Abazović i naglašava da će Žabljak u odnosu na ranije godine biti u izuzetno kreativnoj prazničnoj atmosferi.

Iako zimska sezona još nije počela, Žabljak je već počeo da sabira strane turiste, a Abazović se nada da će 25. decembra imati još više posjetilaca.

Abazović kaže da su u završnoj fazi pregovaranja sa Nacionalnom turističkom oranizacijom i Privrednom komorom oko organizovanja besplatnog prevoza ka Savinom kuku.

– U ovaj projekat ulazimo zajedno sa TO Podgorica, kako bismo tri vikenda u februaru imali besplatan prevoz iz Podgorice ka Savinom kuku, a potrudićemo se da nađemo način da to bude i učestalije kao što je prevoz od Podgorice do Kolašina. Taj prevoz je više potreban Žabljaku zbog samog puta i njegove dostupnosti – kaže Abazović i ističe da će cijena na skijalištu ove sezone biti veoma povoljna. Dnevni ski-pas biće 15 eura, a poludnevni, noćno skijanje i ski-pas za d‌jecu iznosiće devet eura.

Svaki vikend u januaru biće obilježen nekim događajem

– Žabljak je tradicionalno za Novu godinu veoma posjećen, iako tada nema muzičkog programa u gradu, koji ćemo vjerovatno organizovati naredne godine, ali će prve tri noći januara u restoranu na Crnom jezeru biti organizovan muzički program, a gostovaće Suzana Tot i Pljevaljski tamburaši. U januaru svaki vikend će biti obilježen nekim događajem. Imaćemo Festival priganica, Dane durmitorske hrane, Dane nordijskog trčanja, Festival Sneška Belića, smotru folklora, filmsku produkciju u bioskopu svakog vikenda, koji smo ove godine reaktivirali, tako da će posjetoci imati raznovrstan izbor – navodi Stojan Abazović i dodaje da se nadaju sniježnim padavinama, jer pojedini osmišljeni sadržaji iz programa zavise od toga.

Abazović ističe da se o izgradnji modernog skijališta na Savinom kuku i dalje pregovara.

– Vlada Zdravka Krivokapića donijela je odluku o izgradnji novog skijališta na Savinom kuku za šta je iz budžeta odvojila 10.500.000 eura, ali taj projekat je stao. Komplikovana je procedura jer je područje pod Unesko zaštitom, te ćemo morati da radimo studiju izvodljivosti i pregovaramo sa njima kako bi omogućili izgradnju skijališta. Od nove vlade imamo dobre povratne informacije povodom toga, tako da se novac već izdvaja za ovu studiju i nadam se da ćemo u skorije vrijeme imati jedno moderno skijalište Savin kuk – ističe Abazović.

Izvor-dan