Nagrada „Mladi Tipar“ Jovanu Zafiroviću

Nagrada „Mladi Tipar“ za ciklus od 10 aforizama, za koju pravo učešća imaju autori do 30 godina sa prostora bivše SFRJ, jednoglasnom odlukom žirija koji je radio u sastavu: Milenko Šarac – predsjednik, Bojana Radanović – članica i Ermin Đurđević – član, dodjeljuje se ciklusu aforizama po šifrom „SATIRA SATIRE“, autora Jovana Zafirovića, studenta sociologije na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. U aforizmima Jovana Zafirovića prepoznaje se satiričarska zrelost, majstorstvo i visok nivo stvaralačke imaginacije. On precizno dijagnostikuje mane i bolesti stvarnosti koju živimo, detektuje i uzroke i posledice, pa tako u jednom briljantnom aforizmu poručuje „Od kuma televizor, a od programa nervni slom“. No, Jovan Zafirović je od ove manifestacije dobio prestižnu nagradu sa zavidnom tradicijom, koja baštini imena većeg broja uspješnih i afirmisanih satiričara iz regiona, a svi mi smo od Jovana dobili uživanje u aforizmima i satiri kao značajnu duhovnu slobodu.

JOVAN ZAFIROVIĆ

Jovan Zafirović, rođen 05. juna 1997. godine, iz Donjeg Korminjana kod Kosovske Kamenice. Završio je srednju medicinsku školu, a student je sociologije Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Piše poeziju, satirične priče i aforizme. Aforizme i satirične priče objavljuje u Politici, Večernjim novostima, Enigmatici, Radio Beogradu i raznim internet portalima i časopisima za satiru. Dobitnik je Vibove nagrade za 2021. koju dodeljuje list Politika.