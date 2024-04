Nagrađeni i pohvaljeni Mladi eko reporteri iz Pljevlja

Proglašenjem najboljih učesnika, završen je konkurs ”Mladi ekoreporteri” koji je, po sedamnaesti put, organizovala NVO „EKOM” u sklopu programa Fondacije za ekološku edukaciju (FEE), na kome su zapažen rezultat ostvarili učenici srednjih i osnovnih škola iz Pljevalja.

Nagrađeni su i pohvaljeni:

Rad fotografija kampanja “I ptice na grani su shvatile”, Jovane Kotlaja iz Gimnazija „Tanasije Pejatović“, Pljevlja prijavljen je za međunardoni konkurs „Mladi reporteri za životnu sredinu 2024.“

Treće mjesto za eko fotografiju Katarina Vojinović (OŠ „Salko Aljković“, Pljevlja) I pohvale za: Dunju Džaković „Truljenje seoskih znamenitosti“ (Srednja stručna škola, Pljevlja), „Otkrijte skrivene ljepote čarobnog mjesta … “ Marije Gluščević, (Srednja stručna škola, Pljevlja). Drugo mjesto za video pod nazivom „Mrestilište Pljevlja“,Monika Stevanović, Ana Knežević i Mihailo Knežević (Gimnazija ,,Tanasije Pejatović“, Pljevlja). Pohvala za kratke I ostale tekstove “Voda je izvor života”, Vahid Gec, (OŠ „Salko Aljković“, Pljevlja).

Na konkurs je do 15. marta stiglo 230 radova iz 12 srednjih i 26 osnovnih škola iz 14 gradova i opština. U pripremi je učestvovalo oko 280 učenika i 48 profesora mentora. Najveći broj radova je stigao iz Srednje stručne škole Bar, Gimnazije “Tanasije Pejatović” i Srednje stručne škole iz Pljevalja te iz osnovnih škola “Krsto Radojević” iz Bijelog Polja i “Vladislav Sl. Ribnikar” iz Rasova. Na konkurs je stiglo ukupno 118 fotografija, 25 fotopriča, 65 tekstova i 22 video rada. Od škola sa 3 i više nagrađenih radova (od ukupno 38) nagrađene su Gimnazija “Tanasije Pejatović”, Pljevlja (3) I Srednja stručna škola Pjevlja (3).

Na osnovu plasmana prema žiriju, tematike kojom se bave, ispunjenosti kriterijuma i godišta autora, do 10. maja 2024.biće prijavljeni predstavnici Crne Gore za medjunarodni konkurs “Young Reporters for the Environment 2024”:

“Žedna zemlja”, Rejhana Zejnilović Gimnazija „Niko Rolović“, Bar Eko fotografija 11-25

“I ptice na grani su shvatile”, Jovana Kotlaja Gimnazija „Tanasije Pejatović“, Pljevlja Fotografija kampanje 11-25

“Portal u tajnu života”, Andrija Perović Srednja stručna škola, Bar Eko fotopriča 11-25

Ekološki problem – deponija Mostina Velida Klimenta Osnovna škola „Mustafa Pećanin“ Rožaje Video 11-14

Mlinovi melju plastiku Anja Milić i Nikola Đenđinović Gimnazija „Niko Rolović“, Bar Video 15-18

Efektivno oživljavanje Filip Mićunović Osnovna škola „Milorad Musa Burzan”, Podgorica Eko članak 11-14

Otpadne vode u Baru Sara Duraković Srednja stručna škola, Bar Eko članak 15-18

Svečana dodjela diploma najboljim ekoreporterima, povodom Dana planete Zemlje, održana je u subotu 20. aprila u Zavodu za školstvo Crne Gore.Od 22. aprila na web stranici www.mladi-ekoreporteri.org.me, mogu se pogledati odabrani radovi ovogodišnje produkcije, a on-line glasanje traje do 04. juna (u ponoć), da bi na Svjetski dan zaštite životne sredine bili proglašeni najbolji radovi po mišljenju publike. Ovi rezultati neće imati uticaj kod odredjivanja radova za medjunarodno takmičenje “Young reporters for the environment 2024” jer će na njega biti poslati najbolje ocjenjeni radovi od strane žirija, uvažavajući i tematiku kojom se bave, ispunjenosti kriterijuma i godišta autora.

Učenike i njihove mentore su pozdravili Saša Karajović, izvršni direktor EKOM-a i Raba Hodžić, direktorica Zavoda. Prisutnima se obratila i Tamara Brajović, direktorica Direktorata za zaštitu prirode u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Na svečanosti su uručene diplome sa prošlogodišnjeg medjunarodnog konkursa Berni Sutović (Gimnazija “30. septembar”, Rožaje) i Nikoli Kovaču (Gimnazija Kotor), koji su osvojili prva mjesta u kategorijama članaka i foto priča. Oni su podjelili svoja iskustva sa konkursa i razloge zašto se bave ekološkim i drugim društvenim temama.

Nakon selekcije, u konkurenciji za nagrade bilo je ukupno: 31 tekst, 13 foto priča, 37 fotografija i 14 videa. Odabranih 95 radova je početkom aprila 2024. vrednovao trinaestotočlani nacionalni žiri i odabrao najbolje u 12 tematskih kategorija.

Na sajtu www.mladi-ekoreporteri.org.me može se pogledati kompletna lista i katalog najbolje plasiranih radova i učenika, a do 5. juna i publika može da da svoj sud o selektovanim radovima.

Na medjunarodno takmičenje “Young reporters for the environment 2024” biće poslato 7 najbolje ocjenjenih radovi od strane žirija, uvažavajući ispunjenosti kriterijuma i godišta autora.

U periodu od 2008. do 2023. godine najbolji mladi ekoreporteri Crne Gore osvojili su ukupno 34 medjunarodne nagrade, a zahvaljujući trogodišnjoj kampanji „Manje smeća” (“Litter less”) učestvovali su i u ekološkim misijama u Kopenhagenu, Stokholmu i Nikoziji.