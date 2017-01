-Radovi na najvećem infrastrukturnom projektu ikad i sama realizacija projekta toplane ne znači ništa bez izgradnje sekundare mreže i centralne energetske stanice (CES1). Onoga trenutka kada budemo vidjeli da počinju prvi radovi na objektu toplane, lokalna uprava će krenuti u konkretne poteze na realizaciji magistralnog cjevovoda i CES1, najavio je predsjednik opštine Mirko Đačić, juče na konferenciji za novinare, dodajući da sam objekat toplane ne znači ništa, beskoristan je, bez magistralnog cjevovoda i CSE1. Đačić je istakao da će ove godine početi izgradnja toplane a da će biti završeni objekti Doma kulture, Doma za stare, osnovne škole na Gukama, put Crkvice-Vrulja, postrojenje za upravljanje otpadnim vodama, ukupne vrijednosti 3,7 miliona evra, za koji je rekao da će „postrojenje i profunkcionisati“. Planirana je adaptacija glavne ulice kralja Petra, Tršove i Trga patrijarha Varnave i krak Prijepoljske ulice, parking iza ekspresa, kanalizaciona mreža za Ševare.

Na tender za izgradnju gradske toplane, čija je procijenjena vrijednost u javnom oglasu oko 5,3 miliona evra sa PDV-om, pristigle su četiri ponude u kojima učestvuje devet preduzeća iz Srbije, Sovenije i Pljevalja. Interesantno je da je slovenačka firma ponudila i donaciju od 20 odsto vrijednosti ponuđene cijene, s tim što nije jasno na šta bi se odnosilo ponuđenih 880 hiljada evra, pa će komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda tražiti od ponuđača objašnjenje za šta se odnosi donacija. Ako bi značila nabavku cijevi za toplovod onda bi ostalo još samo da se prokopaju kanali do glavne stanice CES1, na mjestu sadašnje kafane „Dva jelena“.

Ponude, sa iskazanim PDV-om, su dostavila preduzeća: oko 4,79 miliona evra „Ezoteh solušn“ DOO Novi Beograd, druga ponuda od 4,989 miliona evra, u koju je uključena donacija od 880 hiljada evra, pa bi konačna cijena bila oko 4,109 miliona je stigla od „IMP promont“ DOO Ljubljana, treća ponuda od 4,529 miliona evra je zajednička preduzeća „Via ocel“ DOO Beograd i „Tim kompani“ DOO Pljevlja, a četvrta od 4,471 milion evra je zajednička ponuda pet preduzeća, gdje je nosilac posla Montavar metalna Lola DOO Beograd.

Za početak predviđena je izgradnja prve faze toplane, snage pet plus jedan i po megavat, a ukupna snaga nakon tri faze može biti do 21,5 megavata. Toplana bi radila na biomasu, odnosno drvenu sječku. Završetak probnog rada i garancijskog perioda po javnom oglasu predviđen je do 31. decembra 2018. godine.

Ponude su otvarane 23. januara, a rok za izbor najpovoljnije ponude je 60 dana od otvaranja ponuda, dakle do 23. marta 2017.

Na dvočasovnoj godišnjoj konferenciji za novinare govorili su Tarik Gadžović, predsjednik SO Pljevlja, Anela Kriještorac i Ljubiša Ćurčić, potpredsjednici opštine, Mersudin Halilović, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i Budimir Bajčeta, sekretar Sekretarijata za privredu.

Opširnije u broju od 1. februara 2017.