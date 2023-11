Najbolji sir Radinke Bajić iz Lijeske

Radinka Bajić iz sela Lijeska, osvojila je je prvu nagradu na tradicionalnoj manifestaciji „Dani pljevaljskog sira“, koja je danas po dvadeseti put održana u Pljevljima.

Komisija, koja je ocjenjivala kvalitet izloženih proizvoda, nagradu joj je dodijelila u kategoriji stari sir.

Njoj je pripala novčana nagrada u iznosu od 500 eura i 500 kilograma stočne hrane.

Drugo mjesto i nagrada od 250 eura osvojila je Slavica Joksović iz Otilovića, a treću Milenka Mrdak iz Kosanice. Za osvojeno treće mjesto Mrdak je uručena nagrada od 150 eura.

U kategoriji ovčji sir nagradu od 250 eura pripala je Milojki Vuković iz Premćana. Druga i treća nagrada nisu dodjeljene.

Prema ocjeni žirija, najbolji stari kajmak sprema Ilija Božović iz Bobova, kome je pripala nagrada u iznosu od 300 eura. Drugu nagradu i 200 eura osvojila je Milka Pivljanin iz Velikih Krća, a treću (150 eura) Tijana Glušćević iz Varina.

U takmičenju proizvođača mladog kajmaka pobijedila je Slavojka Jović iz Bobova, druga nagrada pripala je Cici Lučić iz Meljaka, a treća Rajki Ćirović iz Odžaka.

Njima su pripale nagrade u iznosu od 250, 200 i 150 eura.

Prva nagrada u iznosu od 250 eura za specijalne vrste sireva pripala je Radi Ćipranić iz Odžaka, druga (200 eura) Zorici Terzić iz Crljenica, a treća i 150 eura Rajki Ćirović iz Odžaka.

Otvarajući manifestaciju predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš kazao je da se pljevaljski sir još uvijek ne cijeni u mjeri koju on to zaslužuje.

“Imajući u vidu obim društvenog proizvoda koji se stvara proizvodnjom sira, a koji je tokomm godine ravan skoro opštinskom budžetu, pred lokalnom upravom stoji obaveza da se još više uključi u stimulaciju proizvodnje pljevaljskog sira, nego što je to rađeno do sada. Ove godine Agrobudžet opštine Pljevlja iznosi 635 hiljada eura i najveći je od svih opštijna u Crnoj Gori. Mi na tome ne smijemo stati već moramo preduzimati i druge korake, na putu afirmacije ovog našeg proizvoda, sve do njegove potpune zaštite, odnosno potpunog brendiranja po međunarodnim standardima. To nam je obaveza jer bi time pljevaljski sir bio zaštićen kao jedinstven proizvod koji bi se našao na širokom tržištu. Taj posao je dugotrajan i mukotrpan i moramo biti uporni”, rekao je Vraneš.

On je predložio da se naredne godine objedine Dani pljevaljskog sira i meda.

Sekretar Sekretarijata za privredu Danko Šarančić kazao je da je pljevaljski sir i zvanično jedan od najboljih sireva na svijetu i nalazi se na 27. mjestu ispred italijanske mocarele.

“Naša opština je ove godine uvećala agrobudžet za 40 odsto, na iznos od 635.000 eura, koji se realizuje kroz 22 agrobudžetske mjere. Četiri se odnose direktno na stočarsku proizvodnju gdje se izdvaja oko 60 odsto tih sredstava. Direktna podrška proizvođačima pljevaljskog sira iznosi 143 hiljade eura i samo ona je pojedinačno mnogo veća od mnogih lokalnih budžeta u okruženju. Ali mi ovdje ne namjeravamo da se zaustavimo a sa ponosom mogu istaći da imamo najveća izdvajanja za poljoprivredu od svih Opština u Crnoj Gori. Znamo da i to dalje nije dovoljno i nastojaćemo da se narednim godinama ova sredstva značajno uvećaju. Posebnu pažnju usmjeravamo na mlade poljoprivrednike”, rekao je Šarančić.

Direktor direkrekcije za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Ranko Bogavac kazao je da je Ministarstvo pljevaljski sir prepoznalo kao značajan i da se krenulo sa zaštitom geografskog porijekla.

“Pljevaljski sir je poznat nadaleko ali se ne smijemo zavaravati jer je još uvijek dug put kako bi mogli da valorizujemo oznaku porijekla pljevajskog sira”, rekao je Bogavac.

Kazao je da Pljevlja čini deset odsto govedarstva u Crnoj Gori odnosno od 50.000 pet hiljada grla je u Pljevljima.

“Pljevaljski sir dobiće veću cijenu kada ga valorizujemo kroz poznate lance i kada budemo na deklaracijama imali oznaku porijekla”, rekao je Bogavac.

U Pljevljima se godišnje, istakao je on proizvede 15,8 miliona litara mlijeka.

“Najbolji ambassador Pljevalja je pljevaljski sir, on dalje ide nego što se čuje za bilo koji drugi pljevaljski proizvod. Ne dozvolimo da glavni kajmak od pljevaljskog sira skidaju nakupci”, rekao je Bogavac.

