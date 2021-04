Da će skijanje biti njegov poziv shvatio je kada je počeo aktivno da razmišlja o tome svakoga dana, da daje sve od sebe na treninzima, i da misli kako će jednog dana biti izuzetno uspješan. Eldar Salihović, (22) velikim radom, trudom i talentom postao je najbolji skijaš Crne Gore. U Kolašinu, 16. marta ove godine osvojio je titulu prvaka Crne Gore u slalomu gdje je nastup završio za minut, 44 sekunde i 48 stotinki. Za ovako uspješan sportski put Eldar navodi da su najbitniji: upornost, istrajnost, podrška najbližih, dati sve od sebe u svakom trenutku, sreća… Eldar za „Pljevaljske novine“ priča da je skijanje zavolio i prije nego što je prvi put stao na skije.

-Jednostavno, znao sam da je super osjećaj spuštati se skijama po sniježnoj padini. Kada sam počeo da učim, ljubav je postala sve veća. Druga djeca su još uvijek bila prepuštena slobodi igre, a ja sam svaki dan imao trening koji je, na neki način, postao rutina, koja se održava sve do danas. Kroz cijelo školovanje imao sam veliku podršku, prvo učiteljice, a kasnije nastavnika i profesora, kao i direktora, osnovne škole, a kasnije i Gimnazije. Odsustvovao sam mnogo, ali su oni uvijek imali maksimalno razumijevanje za mene – naglašava Eldar koji je trenirao karate i atletiku ali je skijanje potisnulo sve ostale sportove. Na Durmitoru je naučio da skija, a glavni „krivac“ za njegov skijaški put je njegov otac.

– Išli smo na izlete na Žabljak i otac me je pitao da li mi se sviđaju svi oni skijaši koji su skijali na stazi, i da li bih želio da probam… Rekao sam da mi se sviđa i to je moj prvi susret sa skijama uopšte. Takođe sam neke od prvih koraka počeo i na odlagalištu Rudnika uglja (Kipi), jer je tada tu bila neka vrsta skijaške škole, svakako, bez skijališta ili ski-lifta, ali mi je tada to bilo interesantno. Kako sam relativno brzo ovladao osnovnim tehnikama, on je krenuo da podržava taj put. Prvi trener je moj otac, i dalje je moj glavni trener. Trenutno, treninge imam sa reprezentacijom Crne Gore i glavnim trenerom Rajkom Kosićem. Podška porodice je izuzetno značajna, i bez nje, u bilo kojem sportu, ne postoji mogućnost za rezultate. Podrška koju sam imao od moje porodice najveća je zahvalnost koju ću ponijeti iz ovog sporta kroz cijeli život – iskren je Eldar. Pored porodice napominije da ima podršku Opštine Pljevlja, Skijaškog saveza i Olimpijskog komiteta Crne Gore. Po Eldarovim riječima, to što Pljevlja nemaju skijalište niti skijaški klub sa aktivnim članovima prije njega, nema veliku važnost za individualan sport kao što je skijanje. Skijaški klub „Rudar“ nema drugih aktivnih članova, kao ni Eldarov bivši skijaški klub „Ljubišnja“.

– Mislim da je važnija lična upornost kao i velika podrška porodice, nego institucija. Ovo kažem jer je velika većina najboljih skijaša svijeta upravo na ovakav način došlo do vrha. U Austriji, skijanje je nacionalni sport, i postoji hiljade skijaša, ali su najbolji bili oni „najindividualniji“, odnosno oni koje nije vodila neka institucija poput kluba, već upornost porodice – kaže Eldar. Pored mnogobrojnih uspjeha: na seniorskom Svjetskom prvenstvu u švedskom Areu gdje je bio 42. u veleslalomu, Olimpijskih igara za mlade u norveškom Lilehameru (33.) , Evropskom olimpijskom festivalu za mlade u turskom Erzurumu, gdje je postigao jako dobro 10. mjesto… Eldar je najponosniji na odlazak na Olimpijske igre u Južnu Koreju 2018. godine jer, kako kaže, san svakog sportiste, i najveća sportska manifestacija su Olimpijske igre, a Eldar je postao dio te porodice i zabilježio 64. mjesto u veleslalomu. Na pitanje gdje i koliko vježba za pripreme, Eldar odgovara da su u pitanju kondicione pripreme tokom proljeća i ljeta u Crnoj Gori, i skijaški treninzi tokom jeseni i zime u Austriji, Italiji i Sloveniji. Kako ističe, u pitanju su svakodnevni, višesatni treninzi kondicije, a što se tiče skijanja, govori o nekih stotinu skijaških dana godišnje. Proputovao je dosta zahvaljujući skijanju. Voli da putuje i svako novo putovanje učini da sazna nešto novo. Eldar izdvaja Južnu Koreju, koja je ostavila snažan utisak na njega zbog kulturološke različitosti dalekog Istoka i Evrope. Eldar kada ima slobodnog vremena vozi biciklo, planira biciklističke ture i voli da pronalazi nove puteve i nove avanture.

-Trenutno sam u pripremnom periodu za Olimpijske igre u Pekingu, Kina 2022. godine, pa je cjelokupan trening posvećen toj manifestaciji i postizanju što boljeg rezultata – kaže Eldar. Smatra da u Pljevljima nema talentovane djece koja se bave skijanjem.

-Koliko mi je poznato, djece koja skijaju ima, ali je to na vrlo rekreativnom nivou. Svakako da je to pozitivno, za djecu, da vježbaju, nauče i uživaju u ovom lijepom sportu, ali za nešto više je ipak potrebna mnogo veća ambicija i inicijativa. Savjetovao bih da ipak pokušaju, i da se ne boje neuspjeha – poručuje Eldar iz Kolašina sa priprema.

S.Z.

Sve postiže uz pomoć dobrog plana

Eldaru su osim skijanja, studije primijenjene psihologije na Fakultetu primijenjenih nauka UDG-a, glavna aktivnost i smatra da je primijenjena psihologija perspektivna, posebno kada je riječ o psihologiji u sportu.

-Psihologija je nešto što je svuda oko nas, ili bolje rečeno, u nama. Tako je i to bio sastavni dio sportske karijere, razmišljati o sebi, svojim postupcima, osjećanjima, i tumačiti ih, na pravi način, u čemu mi trenutna znanja koja stičem itekako pomažu – kaže Eldar i dodaje da za njega nije zahtjvno usklađivanje obaveza na fakultetu i sportskoj karijeri.

-Potrebno je isplanirati svoje vrijeme. Svakako da mi fleksibilni datumi ispita i sport koji je dosta vezan za zimu pomažu u tome, ali je planiranje svakako od velikog značaja – zaključuje Eldar.

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 1. aprila 2021. g.