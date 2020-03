Najljepši početak vaskršnjeg posta: Vjera je svetinja – hrišćani polažu ispit da ljube i one koji ih mrze

Dan i veče uoči početka Velikog posta u Pljevljima je održana najbrojnija litija do sada od Manastira Svete Trojice, preko Moćevca, Lovćenske ulice, Gimnazije do crkve Svete Petke. Nakon molebna Presvetoj Bogorodici, koji je služio episkop mileševski g. Atanasije, sa svim sveštensvom eparhije mileševske, koji je i predvodio litiju koja je kao rijeka tekla centralnim grdaskim ulicama sa jednom glasnom porukom „Ne damo svetinje“. Predstojeća velika četrdesetnica Vaskršnjeg posta već je u srcima vjerujućih donijela smirenje i dodatnu snagu koja se osjećala u miru i odlučnosti prisutnih koji je vidan i kod mlađih učesnika litija a zamah zastava i čast nošenja ikona, barjaka, transparenata sa porukama blista sjajem ljubavi i radosti.

Prota Nikola Perović, glavni urednik Radio Svetigore, besjedio je ispred Hotela Pljevlja, zahvaljujući svim Pljevljacima koji su juče bili na saboru „ veličanstvenom istorijskom događaju koji ne pamti CG“.

-Hristos Vaskrse, najradije bi stajao igledao vaša lica jer su oni najbolji govornici u danas u CG. Apostol i jevanđelist Jovan završavaa svoje jevanđelje riječima „ a ima i mnogo toga drugog što učini Isus, što ne bi stalo u sve zpisane knjige ovoga svijeta“, pa će reći Sveti otac Justin da se to odnosi na svakog čovjeka koji se rađa i krštava u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, da on nastavlja Jevanđelje. Ono što se dešava od Ulcinja, Bara, Herceg Novog, Kotora, Podgorice, Nikišića, Kolašina, Mojkovca, Berana, Bijelog Poja pa do Pljevalja nije ništa drugo do djelo Božije, djelo Hristovo kojim mi nastavljamo Sveto Jevanđelje. Ja sam došao da se poklonim vašoj ljubavi prema svetinji, vašij revnosti za dom Gospodnji i vašoj spremnosti da da se za svetinju žrtvujete i da je branite onim ššto je najsvetije a to je životom. Ta vaša ljubav otopila je mnoga srca i da su, ovih dana među vama, oni koji prije dva mjeseca nijesu bili sa vama. To je najveća pobjeda litija jer mi ne ratujemo, niti prizivamo ratove kao neki, zato je ovo tako veličanstveno, zato što mi hrišćani znamo da je naš jedini rat protiv oca laži – protiv đavola a taj rat se dobija postom i molitvom. To smo naučili od Gospoda od koga smo naučili i da ljubimo bližnje svoje kao same sebe. Gospod nam je dao zapovjest da ljubimo i neprijatelje svoje i u tome se mi vježbamo dva mjeseca i polažemo jedan od najtežih ispita hrišćana da ljubimo i one koji nas mrze. Da kažemo ne mrzimo vas nego želimo da ovu svetost vaskrsenja Hristovoga, našu vjeru koju smo primili od svetih predaka i pred vama posvjedočimo. Da vam kažemo da to što činite, ne činite nama lično, nego činite sebi i svojim potomcima. Da se ne brukate, jer crkva Hristova je utemeljena na njegovoj žrtvi, Duhom Svetim zakvašena i nju,po riječima Hristovim, ni vrata paklena nijesu mogla, ne mogu ni sada i nikada neće moći nadvladati, rekao je Perović.

Prota Perović je rekao da , nažalos, preko javnog servisa uče nas nekom novom naukom i jedan tekst najbolje opisuje smisao novog zakona – u kome se kaže da Stefana Nemanju, mi današnji Crnogorci treba da doživljavamo kao okupatora.

-Nikada to u CG nije bilo jer ako je Stefan Nemanja, Sveti Simeon, okupator, onda ova današnja CG ne priznaje ni Ivana Crnojevića, jer je u kalendaru njegovom stajao praznik Sv. Siemona Mirotočivoga. Ako su sveti Sava i Simeon okupatori, onda ni pismo Ćirilovo, ni štamparija Crnojevića više ne važi u CG, ako je Stefan Nemanja okupator onda mi ne poštujemo više ni kralja Nikolu prvog Petrovića, koji je pjevao o Nemanjinoj CG. Ali hvala Bogu, to je u glavama samo nekolicine ljudi, hvala svima koji su ga donijeli jer nijesmo znali da se Stefan Nemanja, Sveti Savi i svi njegovi naslednici svetorodne loze Petrovića i Nemanjića duboko čuvaju u biću našeg naroda i da se mi njih nikada nijesmo i nećemo odreći. Ovo je jubilarna godina, osam vjekova od kada je otac naš Sv. Sava osnovao eparhije, kada je episkope i narod pozvao u Žiču i tamo im predao pravu vjeru i do nas je ostala besjeda o pravoj vjeri. Tu se ne pominje ni Grk, ni Jelin, ni Srbin, ni Crnogorac, ni Hercegovac nego da smo svi prizvani da se poklonimo Bogu ljubavi, presvetoj Trojici. Grad koji je pod zaštitom Svete Trojice upravo su Pljevlja. Kada kažemo ko je Bog u koga vjerujemo, možemo da kažemo Bog je ljubav i zato hrišćani mogu da siju samo ljubav, nikao mržnju, zato se svi čude kako ovi veličanstveni skupovi, najveći u istoriji svakog grada. Kako su već dva mjeseca mirni, da se ni jedan incident nije desio, to je znak da je Bog ljubavi pobjedi ou nama i zato ove naše litije ne mogu da dosade. Ove naše litije se kao rijeke koje uviru u Boga ljubavi a one i izviru iz tog Boga ljubavi, iz Hrista koji je kladenac sa koga mi hrišćani pijemo i nikad ne možemo da ožednimo. Tu vodu neprolaznog života nudimo svim ljudima jer svaki čovjek je prizvan da slijedi Boga i dođe u zajednicu sa Bogom. To je ono za što se mi borimo, čuvamo i branimo. Zato je vjera svetinja. Oni koji to ne vide u našim sabranjima, vide ono što je u njihovim srcima, a u njihovim srcima je zlo i naopako. Zato neka bi Gospod dao , a sjutra nam počinje naljepši period na našem životu, da ove godine još brojnije započenemo post, a onda će se zidine ovoga zakona srušiti jer će ih srušiti sam Gospod Bog kao što je srušio sve neprijatelje svoje. Hvala vam za divno veče, za vaša lica i ovo je najljepši početak posta koji sam do sada imao, Hristos Vaskrse i Ne damo svetinje, rekao je prota Perović.

Nakon blagoslova vladike Atanasija, u programu ispred crkve, koji je vodla Nevena Jovović, učestvovali su tročlana pjevačka grupa -prota Danilo Topalović, Teodora Čolović i Hristina Topalović (apsolvent Muzičke akademije, odsjek za etnomuzikologiju) i narodni guslar Vaso Đondović, koji je pjevao o patrijarhu Varnavi, pozdravljeni burnim aplauzima.

foto Veselin Dragaš i Mileta Ostojić