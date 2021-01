Ako postoji oblast u kojoj je potrebna radikalna promjena pristupa i politike, bez odlaganja i bez dvoumljenja, to je oblast upravljanja šumama. Ako bi negdje u Crnoj Gori, do kraja i bez odlaganja, trebalo raskinuti ugovore koje je država potpisala, a onda pokrenuti istragu i procedure u vidu oduzimanja nelegalno stečene imovine, što bi istovremeno dovelo do oslobađanja državnih resursa i razvojnih potencijala, trebalo bi to uraditi u slučaju kompanije „Vektra Jakić“, odnosno fabrike za preradu drveta u Pljevljima koja već godinama nije u funkciji. Ova fabrika ne radi uprkos najpovoljnijim mogućim uslovima po pitanju koncesione naknade, uprkos podršci i tolerisanju prakse grubog kršenja zakona, potpisanih ugovora i višemilionskih dugova.

Sektor drvoprerade ima veliki potencijal za zapošljavanje nove radne snage i otvaranje novih radnih mjesta, posebno na sjeveru Crne Gore i ne samo u Pljevljima. Otvaranje novih proizvodnih pogona u ovoj oblasti, uz iskorišćenje postojećih, mogao bi da bude jedan od zamajaca oporavka i pokretanja uništene privrede. Za ostvarenje navedenog cilja, prodaju, sječu, preradu, izvoz, uzgoj, zaštitu i generalno upravljanje šumama neophodno je uvesti u legalne tokove i prilagoditi je razvojnoj strategiji, a ne interesima privilegovanih pojedinaca ili organizovanih kriminalnih grupa, koje su se itekako okoristile i obogatile u ambijentu zarobljenih institucija, korupcije, šverca i bezakonja, kakav je postojao u periodu vladavine DPS-a. U dugom nizu godina, imali smo na sceni koordiniranu aktivnost na zaštiti i tolerisanju nelegalnog poslovanja Dragana Brkovića i „Vektre Jakić“ od strane različitih struktura vlasti, zaključno sa Privrednim sudom.

Samim tim je jasno da slučaj „Vektre Jakić“ i oslobađanje razvojnih resursa, kakav jesu pljevaljske šume, ne može biti riješeno bez demontaže i tužilaštva i sudstva. Podsjećamo, Privredni sud je prošle godine praktično poništio odluku Uprave za šume o raskidu koncesionog ugovora sa Vektrom Jakić na način što je naložio da se Draganu Brkoviću dozvoli dalja sječa i prodaja pljevaljskih šuma do donošenja konačne presude. A sa presudom se, kako vidimo, odugovlači, ne bi li se Draganu Brkoviću omogućilo da što duže siječe šumu i prodaje balvane, uz nepoštovanje preuzetih obaveza. Privredni sud koji je očigledno i dalje pod punom kontrolom DPS-a, nastavlja da štiti Dragana Brkovića, na štetu interesa države Crne Gore i njenih građana. Privredni sud koji već godinama djeluje kao sigurna kuća privrednog kriminala i korupcije. Ništa manju ulogu u pružanju pomoći i skandaloznom tolerisanju bespravnog poslovanja „Vektre Jakić“ imala je i Poreska uprava.

Sprega kriminala i državnih organa je dovela do toga da se sirovina za proizvodnju peleta prodaje fabrici u Prijepolju i pored činjenice da postoji moderna peletara u pogonu „Vektre Jakić“ u Pljevljima koja ne radi. Djeluje nadrealno ovaj najočigledniji kriminal i frapantna je činjenica da Privredni sud i pored toga što „Vektra Jakić“ ne izvršava ništa od svojih obaveza, uprkos mizernoj i minimalnoj koncesionoj naknadi koju treba da plaća, dozvoljava ovoj kompaniji da nastavi da grubo eksloatiše i prodaje pljevaljske šume.

Samo u slučaju „Vektre Jakić“, brojni subjekti su oštećeni: radnici, država, opština, dobavljači… I dalje stoje nenaplaćena ogromna potraživanja. Oštećeni su i brojni nezaposleni građani, kako u Pljevljima, tako i širom Crne Gore, jer nemaju priliku da rade, uprkos postojećoj fabrici i uprkos resursima. Čak pojedini predstavnici poraženog režima pronalaze argument za loše stanje i poslovanje u činjenici da „Vektra Jakić“ nije izmirila svoje obaveze, to jest da od „Vektre Jakić“ nisu naplatili potraživanja. Za sve ovo vrijeme, zarobljene pljevaljske šume se grubo eksploatišu, a uz to i suše, obolijevaju i propadaju.

Zbog toga, nema vremena za oklijevanje kada je u pitanju demontaža sistema i pravljenje rezova. Nema oklijevanja po pitanju rješavanja ovog slučaja. Svi oni koji njegovo rješavanje namjerno opstruiraju, treba da budu javno prozvani, smijenjeni ili sankcionisani.

Zbog svega navedenog, jedan od ključnih zadataka nove vlade jeste da u najkraćem mogućem roku nađe rješenje za izlazak iz postojeće neodržive situacije i prekid prakse u kojoj se kompaniji „Vektra Jakić“ uprkos kršenju svih procedura, ugovora i zakona i dalje dozvoljava da siječe najkvalitetniju pljevaljsku šumu i puni džepove pojedinaca na prodaji balvana. Rješenje sigurno da postoji u pravnoj proceduri i razvojnoj perspektivi, u cilju zaštite interesa i obnove privrede Crne Gore.

Saopštenje za javnost

Vladislav Bojović, član predsjedništva Demokratske narodne partije i funkcioner Demokratskog fronta