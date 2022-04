Juče se na Cetinju, u Bajovoj ulici, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima dogodio zločin. Izborom 42. tzv. manjinske Vlade ubijena je narodna volja iskazana na izborima od 30.avgusta 2020. godine. Prije toga je na Abazovića pazaru, pod kodnim nazivom „ 21 milion“ dogovorena najveća politička izdaja u istoriji moderne Crne Gore. Poslije benzina, duvana, droge i hramova Srpske pravoslavne crkve na red je došla i svetinja izborne volje. Akteri su dobro poznati likovi : Milovi sateliti, nesrećni SNP i Crno bez bijela.

Kršeći Ustav, zakone i Poslovnik Skupštine Crne Gore krenulo se na put kojim niko pristojan ne ide. Ovaj sramni čin jedino se može mjeriti sa Petrovdanskom skupštinom iz 1941. godine. Tada se klicalo Dučeu i Fireru, a danas se na Cetinju kamenuje autobus nikšićke djece, zato što su pjevali Veseli se srpski rode… Veseli premijer obeća pomirenje Crne Gore, iako je prethodno pristao da mu Zapad eliminiše, iz procesa formiranja Vlade, najveću poslaničku grupaciju iz parlamentarne većine, formirane nakon poslednjih izbora. Čime se potpuno obesmišljavaju izbori u Crnoj Gori.

S druge strane, posle jučerašnjeg nastupa Jevta Erakovića, poslanika i potpredsjednika DPS –a potpuno je ogoljen perpetum mobile, koji stoji pred ovom Vladom. Kako se boriti protiv oragnizovanog kriminala i visoke korupcije, sa čovjekom, koji je za 30 godina neograničene vlasti, upravo generisao i jedno i drugo. Po ko zna koji put ponavljamo rečenicu da je u Crnoj Gori najteže dokazati ono što svi znaju. Svi su znali da je Vesna Medenica jedan od najznačajnijih šrafova organizovane kriminalne grupe u crnogosrkom pravosuđu i tužilaštvu. Međutim, uhapšena je tek pošto je Evropol dostavio dokaze.

Isto tako svi znamo ko je bio „ Bog i batina“ u Crnoj Gori u proteklih 30.godina, i čija riječ je „driješila i vezala“ od politike, preko sudstva i tužilaštva do organizovanog kriminala i visoke korupcije. Je li teško pogoditi ko je dao zeleno svijetlo da članovi Sudskog savjeta, svi do jednog, glasaju za treći mandat Vesne Medenice na čelu Vrhovnog suda, uprkos upozorenju Brisela da je to protivustavno. Ko će da podigne optužnicu protiv tog čovjeka, ili ćemo i dalje čekati da Evropol pošalje dokaze?

I sad nas Dritan Abazović ubjeđuje kako će taj čovjek i njegov DPS duvati u jedra borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Zato je nastup Jevta Erakovića, ma koliko opor i gorak, bio ljekovit, jer je otvorio oči, čak i onima koji su oboljeli od političkog sljepila. I tako je „ cirkus“ stigao u naš mali Montenegro. A danas stiže i njegova svetost patrijarh zapodno – balkanski i montenegrinski don Eskobar, da blagoslovi ovu „grdnu mješavinu“ , koja se ne tako davno, čak i studentima sa Sorbone prikazala kao „ čaj od nane“.

Pomozi nam Bože.

Pljevlja,

29.04.2022.