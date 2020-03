Ovako je izlazak naroda na ulice zbog usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti okarakterisao lider Ujedinjene Crne Gore i bivši ministar policije Goran Danilović. On je u političkom životu od 1999, filozof je i nekadašnji urednik Glasa Crnogoraca.

Ne pamti se, kaže naš sagovornik, da su građani u bilo kojoj drugoj zemlji dva puta u toku nedelje izlazili na ulice, a da nije došlo ni do jedne ekscesne situacije što govori o građanskoj svesti onih koji su protestovali. Takođe, dodaje on, i Srpska pravoslavna crkva je pokazala veliku mudrost.

„Ljudi imaju poverenja u to što rade crkvene vođe. Na dobitku je i crkva, jer je i onaj ateistički deo javnosti, koji je uobrazio da je savremen, a da su verujući ljudi restlo prošlosti, ubedio da je stvar drugačija. Da su sveštenici možda najobrazovaniji deo naše zajednice i da ljudi jedva čekaju od njih da čuju novu poruku“, kaže Danilović.

Uticaj litija na političare

Danilović nije siguran da će, iako slede lokalni i parlamentarni izbori, litije imati direktne političke posledice i veruje da je njihov građanski karakter veoma važan. Smatra da je na političarima, opozicionim prvacima da ljudima priđu sa političkim porukama:

„Neće biti da je dovoljno da tim ljudima samo otvorimo magična vrata da pređu kod nas. Možda su oni izašli na litije, jer smo ih mi sa našim zatvorenim vratima mnogo puta pre razočarali. Oni vode svoj privatni otpor i znaju šta brane – svetinje, trajanje, pravo na budućnost, decu, mir, a na nama političarima je da vidimo da li smo razumeli sve to što se događa“.

© SPUTNIK / RADOJE PANTOVIĆ Predsednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović u razgovoru sa urednicom na Sputnjiku Natašom Milosavljević

On precizira da i politika mora da se promeni ukoliko hoće da bude uspešna i da bi je narod razumeo.

„Ukoliko bismo to učinili došli bismo i do većeg broja ljudi. Verujem da političari nisu ni najmanje doprineli ovakvim protestima, a oni koji to sebi budu pripisali neće se dobro provesti. Narod je najvrednije izveo na litije – decu i svoje živote i ako pokušate da ih prevarite političkom mantrom, nećete slavno proći“.

Vlast se nada da će vreme poništiti litije

Pregovori ekspertskih članova Mitropolije crnogorsko-primorske i Vlade su obustavljeni ali se Danilović nada da će do rešenja doći.

„Znam sa kim crkveni predstavnici imaju posla. Znam da je druga strana politički mnogo veštija i da kupuje vreme ali se bojim da ne kupe nešto što nisu očekivali, a nisam siguran da im ta kupovina ide u prilog. Oni se nadaju da će vreme poništiti litije i da će se ljudi razočarati, a zapravo ne shvataju da narod više nema gde nazad i da nema odustajanja“, rekao je Danilović.

U teoriji politike, kaže naš sagovornik, kada jednom osvojite slobodu, nikad je više ne možete sputati i ljudi očekuju da se sporni Zakon povuče.

© SPUTNIK / RADOJE PANTOVIĆ Predsednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović

„Ne očekujem od ove Vlade da to uradi spektakularno i da predsednici države ili Vlade kažu da su pogrešili zato što nemaju osećaj za meru i demokratske procese ali je tu možda i pravda – ono što im je bila skrivena namera u političkom smislu može da im dođe glave. Ubeđen sam da prave istorijsku grešku, ne očekujem mnogo od njih izuzev u trenutku kada je vrag odneo šalu“, rekao je Danilović.

Izlazak na izbore u Tivtu – greška

Ipak, osluškujući volju naroda Danilović kaže da neće učestvovati na lokalnim izborima u Tivtu, jer naglašava da „jednom morate da preživite malu štetu, da biste u konačnom doživeli veliku političku korist.“

Smatra da ako, u trenutku kada su ugrožena elementarna ljudska prava i ne funkcioniše ni jedan dogovor sa vlašću, opozicija pohita da se takmiči na lokalnim izborima, ona pravi životnu grešku.

© AP PHOTO / RISTO BOŽOVIĆ Izbori u Crnoj Gori

„Moramo biti hrabri makar kao ljudi na litijama, moramo shvatiti da nagrada ne stiže odmah i treba tražiti fer uslove za izlazak na izbore. Znam da neki ljudi u Tivtu misle da su ostavljeni na cedilu ali ih podsećam da smo pre dve godine mislili da ćemo napraviti čudo, a izgubili smo na svih deset lokalnih izbora. Zašto? Zato što ne možete dobiti utakmicu koja je spremna za gubitak“, izjavio je Danilović.

Treba se izboriti za normalne uslove i takmičenje u jednom danu na svim nivoima, jer se prema njegovoj oceni samo tako može doći do rezultata koji će približno odgovarati volji naroda, a sve drugo je fingiranje.

„Ovo boli, bojkot ne može biti sebi svrha i znamo da to ne podržavaju ljudi iz Evrope, jer kod njih važe drugačija pravila. Zbog toga treba istrajati i ako treba bojkotovati i parlamentarne izbore. Bolje i to, nego dati lažnu nadu i probuditi želju za slobodom, a potom je sahraniti izbornim rezultatom koji nema veze sa slobodnim izjašnjavanjem građana“.