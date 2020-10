Najzarazniji smo dva dana prije pojave simptoma

“Osoba je najzaraznija otprilike nekih dva dana prije izbijanja i pojave simtoma, a onda sve zavisi sa koliko je osoba bila u kontaktu, koliko je to bio blizak kontakt, od svega toga zavisi kako će infekcija širiti”, kazala je za TV Prva Božidarka Rakočević, specijalista epidemiologije.

Brzi antigen testovi stižu za desetak dana, kaže Rakočević, a do tada će biti spreman i protokol o njhovoj primjeni.

“Napominjem da će ova prva isporuka ići prema kovid ambulantama, prema kovid bolnicama, domovima za stare, a znači kada se potroše ovi testovi onda će svaka ustanova za sebe morati da nabavlja ove brze antigen testove, kazala je Rakočević.

Do kraja naradne sedmice trebalo bi da stignu i vakcine protiv sezonskog gripa. Ove godine naručeno je više doza nego prethodnih. Epidemiolozi savjetuju da se obavezno vakcinišu hronični bolesnici, stariji od 65 godina, osobe u kolektivnom smještaju, zdravstveni radnici.

-Dobijamo infomacije, posebno iz nekih opština da se svake subote i nedjelje organizuju proslave i to velike proslave, velike svadbe sa po nekoliko stotina zvanica, imate takvo širenje epidemije i u pojedinim opštinama i zbog toga došlo naglog skoka oboljelih”, kaže za Prvu Božidarka Rakočević, specijalista epidemiologije.

Ona podsjeća da gotovo nema dana bez smrtnih ishoda od posljedica infekcije, a situacija će se izuzetno komplikovati i u narednom periodu zbog sezone gripa.

“Period jeseni, period zime je inače period kada se akutne-respiratorne infekcije i ako dođe do koinfekcije, odnosno zajedničke infekcije sa kovidom i sa još nekim respiratornim patogenom, influencom ili nekim drugim, to znatno može da iskomplikuje klinički sliku oboljelog i nažalost možda dovesti i do tog nepovoljnog smrtnog ishoda”, navodi ona.

Rakočević upozorava da su zdravstveni radnici koji su uključeni u rad sa kovid pacijentima izuzetno premoreni, rade preko granica svojih mogućnost. Napominje i da smo najzarazniji prije pojave simptoma i da je zbog toga važno da uvijek nosimo masku i poštujemo distancu.

Izvor: Prva TV