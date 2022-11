Naknade za novorođenčad početkom godine

Državni sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Darko Stojanović kazao je u emisiji Dobro jutro Crna Goro da bi početkom godine trebalo da počnu isplate naknada za novorođenčad.

On je istakao da to pravo roditelji nijesu mogli ostvariti jer je moralo doći do izmjena zakona, koje prethodna Vlada nije pripremila.

“Nacrt izmjene Zakona o dječijoj zaštiti je gotov i brzo će ići ka relevantnim institucijama koje treba da ga odobre i nakon toga će biti isplaćene naknade za novorođenčad”, rekao je on.

Stojanović očekuje da će početkom godine zakon ići ka Vladi i Skupštini i da će brzo nakon toga doći do isplate.

“Naravno, za sve koji su postali roditelji od 1. januara 2022. godine, primjena ovog zakona će biti retroaktivna, tako da nema bojazni da svi koji su u 2022. godini i koji će u narednom periodu dobijati prinovu imati ovu naknadu”, kazao je on.

Izvor-rtcg