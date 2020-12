NAKON DEVET GODINA NAZIRE SE RJEŠENJE ZA MOST U NASELJU ŽIDOVIĆI

Prema najavama iz Opštine Pljevlja most na rijeci Ćehotini, u naselju Židovići, konačno će biti stavljen u funkciju. Pomenuti most sagrađen je još 2011. godine ali nije bio u upotrebi jer je izgrađen na pogrešnoj lokaciji pa nije vodio nigdje, odnosno prilazni put iz pravca sela Vidre nije mogao da se adekvatno poveže sa mostom, pa je on bio bez funkcije. Sada nadležni iz lokalne uprave namjeravaju da otkupe dio zemljišta na lijevoj obali rijeke Ćehotine i da na toj površini izgrade adekvatan pristupni put.

U toku je priprema izrade eksproprijacionog eleborata na spornim parcelama sa lijeve strane rijeke Ćehotine preko kojih je planirana izrada i realizacija projekata nekategorisanog puta Židovići-Vidre. Po završetku eksproprijacionog elaborata Direkcija za imovinu Opštine Pljevlja riješiče imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima posjeda, nakon čega će se pristupiti izradi i realizaciji projekta pomenutog puta, a samim tim i stavljanje u funkciju mosta – saopšteno je iz lokalne uprave.

Za izgradnju mosta na rijeci Ćehotioni u pljevaljskom naselju Židovići lokalna uprava je zvanično potrošila 67 hiljada eura, a koliko će još sredstava otići na eksproprijaciju i izgradnju pristunog puta ostaje da vidimo.

Izvor Dan