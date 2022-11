Nakon padavina, veći dio Pljevalja bez vode za piće

Padavine posljednjih dana izazvali su zamućenje vode na postrojenju Pliješ, odakle se vodom snabdijeva najveći dio grada, saopštili su iz pljevaljskog Vodovoda.

-Uslijed povećanih atmosferskih padavina došlo je do povećanja stepena mutnoće vode sa vodovoda „Pliješ“, te se ista ne može koristiti za piće, saopšteno je iz pljevaljskog Vodovoda uz objašnjenje da se voda sa izvorišta „Breznica“ i „Jugoštica“ zadovoljavaju kriterijume propisane zakonom i mogu se koristiti za piće.

Do poslednjih padavina u naselju Guke i Gornje Kupusište bile su na snazi restrikcije u vodosnabdjevanju. Noćne restrikcije su trajale od 22 do 6 časova, a tokom dana građani nisu imali vode od 10 do 14 časova. Nakon što su padavine popravile situaciju na izvorištu Jugoštnica, pomenuta naselja sada imaju dovoljno vode, ali sada veći dio grada koji vodu dobija sa postrojenja Pliješ ima mutnu vodu, odnosno ista nije za piće.

Voda na postrojenje Pliješ je dovedena sa izvorišta u mjestu Odzak, ali se najveće količine uzimaju iz vještačkog jezera, akumulacije, Otilovići. Redovna je pojava da padavine zamute jezersku vodu a kako nema adekvatne fabrike za prečišćavanje vode, onda građani gube mogućnost da dobiju vodu za piće.

