Nakon serije poraza na izborima DPS sve više slabi: Stranka koja je pojela samu sebe u slobodnom padu

Demokratska partija socijalista (DPS) suočava se sa ozbiljnim odlivom kadrova nakon predsjedničkih izbora na kojima je potvrđeno da je koalicija koju je predvodio njihov kandidat Milo Đukanović izgubila podršku najmanje 60 odsto građana Crne Gore.

Odliv kadrova pokazuje se i uoči predstojećih parlamentarnih izbora, za koje se uveliko pripremaju izborne liste. Za DPS je sve teže da pridobije uspješne i perspektivne mlade ljude, potrebne za najavljenu smjenu generacija, i ubijedi ih da budu na njihovoj izbornoj listi.

Pominjano je da bi lideri tog bloka mogli da budu Milorad Popović ili Zlatko Vujović, ali ni ta ideja nije naišla na opštu podršku u takozvanom patriotskom bloku, tako da je sve izvjesnije da će opozicione partije na izbore izaći u više kolona.

Politički analitičar Srđan Vukadinović kaže da je pad povjerenja u DPS nakon tridesetogodišnje vladavine i serije pogrešnih poteza bio neminovan.

– To je klijentelistička partija i sada mnogi njeni kadrovi traže neke druge pozicije. Sada se vidi da su reforme u toj partiji trebale da se dogode prije skoro tri godine. Avgust 2020. godine trebalo je da bude ozbiljno upozorenje za DPS da se promijeni i programski i kadrovski, odnosno da se, prije svega, oslobodi kadrova koji su nosili ozbiljnu hipoteku u javnosti i koji su im mnogo štetili. Izgleda da su to tek sada shvatili. No, sada je kasno, jer izbori nisu za dvije ili tri godine, već za malo više od mjesec dana – kazao je Vukadinović za „Dan“.

Po njegovom mišljenju, promjene u DPS-u koje su uslijedile nakon predsjedničkih izbora mogu se smatrati kozmetičkim.

To je partija koja jede samu sebe i koja je okoštala, odnosno nema političke elastičnosti da napravi tranziciju prema zahtjevima građana koji nisu ideološki – zaključio je Vukadinović.

DPS još nije odlučio ko će biti nosilac njihove liste na izborima, ali je izvjesno da to neće biti Đukanović, koji je podnio ostavku na funkciju predsjednika partije poslije poraza na predsjedničkim izborima.

Nezavidan položaj u koji je DPS dospio nakon višedecenijske vladavine pokazao je da zapošljavanje, kao njihov osnovni mehanizam za pridobijanje članstva, dugoročno „ne drži vodu“, pošto su im leđa okrenuli i mnogi koji su do funkcija i posla došli upravo partijskim kanalima.

Jasno je da je partija koja je decenijama kormilarila Crnom Gorom najveće greške napravila upravo na polju unutrašnje politike, gdje je radikalizacijom dovela do velikih podjela i tenzija, na šta su građani odgovorili uskraćivanjem podrške.

Brojne ankete evropskih agencija i dešavanja na političkoj sceni Crne Gore nakon avgustovskih izbora pokazuju da građane najviše zanimaju ekonomska pitanja i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji su posljednjih decenija cvjetali u Crnoj Gori.



Iz DPS-a prelaze u druge partije

Po riječima Srđana Vukadinovića, veliki broj nekadašnjih podržavalaca DPS-a sada traži svoje mjesto u drugim partijama.

– Najveći broj ide u Pokret Evropa sad, jer građani žele vlast koja će da im rješava životna pitanja. Evropa sad ima šansu na narednim izborima i siguran sam da će je iskoristiti jer ozbiljno prilaze svim izborima. Već imaju predsjednika države i gradonačelnicu Podgorice, a siguran sam da će nakon izbora u junu imati i premijera. DPS je u slobodnom padu, koji će se nastaviti i u narednom periodu. To nimalo ne čudi, jer umjesto da se na svom kongresu bave životnim stvarima, čelnici te partije su se bavili crkvenim pitanjima. To ih je koštalo – rekao je Vukadinović.

