NAMIRNICE KOJE ŠTITE MOZAK

Upalni procesi u mozgu se povezuju sa različitim hroničnim neurodegenerativnim bolestima kao što je demencija.

Ako stalno jedete nezdrave namirnice, to dovodi do poremećaja opšteg zdravlja, češćeg obolevanja, kao i niskog nivoa energije. Više obraćamo pažnju na zdravlje drugih organa, a manje se bavimo našim psihofizičkim stanjem. Osećaj da često zaboravljate stvari, da ne možete da se usredsredite, lekari nazivaju „moždanom maglom“, a to može biti rani znak upalnih procesa u mozgu.

Njih mogu izazvati bakterijske i virusne infekcije, ali i visok nivo stresa, kao i alergijske reakcije, na primer, na neke hemikalije za čišćenje kuće. Autoimune bolesti su, takođe, jedan od faktora rizika. Loša ishrana, previše prerađevina, mnogo šećera i visok sadržaj soli u hrani remete rad organa za varenje, a sve to može biti povezano sa upalama u mozgu.

Takve hronične upale mogu imati i veze sa poremećajima u radu centralnog nervnog sistema, Alchajmerovom i Parkinsonovom bolešću, kao i sa multiplom sklerozom.

Da biste poboljšali svoju ishranu, važno je da uvedete masnije vrste ribe, budući da su omega-3 masne kiseline ključne za zdravlje mozga. „Dobre“ masti nalaze se i u avokadu, kao i u čija semenu. Zato ove pristupačne semenke treba da koristite što češće – u salatama, premazima, kao i kašama i smutijima.

Zeleno lisnato povrće i brokoli važni su za dobro funkcionisanje mozga kao i za sporije opadanje mentalnih funkcija, zahvaljujući visokim vrednostima vitamina K. Holin, kojeg takođe ima u brokoliju, važan je za neurotransmitere, one koji prenose signale do mozga i od njega.

Kafa se preporučuje, jer su mnoge studije pokazale da kofein smanjuje rizik od upalnih procesa u mozgu povezanih sa demencijom. Mora se uzimati umjereno, ne više od dve šolje dnevno.

Ako ne pijete kafu, onda se svakog dana okrepite napitkom od kakao praha. I on ima značajne antioksidante koji štite mozak. Možete dodati i crnu čokoladu, sa sličnim dejstvom.

