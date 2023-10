Namirnice u Njemačkoj duplo jeftinije nego u Crnoj Gori

Skoro sve životne namirnice u Njemačkoj su ili na nivou naših cijena, ili mnogo jeftinije, što se može vidjeti i na fotografijama koje je jedan naš državljanin koji živi i radi u toj zemlji poslao Portalu RTCG.

(Foto: Čitalac reporter)

On je to primijetio još ljetos kada je boravio na odmoru u Crnoj Gori, i obećao da će nam dokumentovati čim se vrati za Njemačku, što je juče i uradio.

„Godinama dolazim na odmor u moju državu. Tu imam imovinu. Davno sam otišao, i uvijek sam bio iznenađen kada se vratim ovdje i vidim cijene, a pri tome znam kakve su plate i penzije. Ali ovo što sam ovog ljeta vidio, nema nikakve veze sa inflacijom o kojoj u Crnoj Gori pričaju da je zahvatila Evropu“, kazao je sagovornik za naš portal.

Na fotografijama koje nam je poslao, može se vidjeti da je cijena jaja u pakovanju od deset komada 1,55 eura, dok je kod nas 2,25 eura.

Juneće meso 9,99 eura, a pileći batak 2,59 za kilogram.

Masline u velikoj tegli u Njemačkoj se mogu kupiti za 1,69 eura, dok ih je kod nas teško naći za manje od tri eura. Jeftiniji su i krastavci u velikoj tegli, i cijena im je 1,29 eura.

„Usred Njemačke možete kupiti i bosanske ćevape, smrznute, i oni su 10 eura za kilogram, dok su banane na nivou kao kod nas ili čak i jeftinije i koštaju 1,19 eura. Jeftinije je ulje i brašno“, kaže naš sagovornik.

On priča da postoje i prodavnice u kojima se mogu naći prehrambeni proizvodi sa prostora bivše SFRJ.

„Ono što je nevjerovatno je to da su ti proizvodi jeftiniji ovdje nego tamo. Kakva je logika da ajvar ‘Bakina tajna’ u Crnoj Gori bude skoro osam eura, a u Njemačkoj 5,5 eura. Postoji li ekonomista koji mi to može objasniti“, priča naš sagovornik.

On kaže da je poznato da se pivo u Njemačkoj tretira kao prehrambeni proizvod, ali je prosto nevjerovatno da je mnogo jeftinije nego kod nas, i to najbolja piva.

„Piva imate od 49 centi do 99 centi za veliku limenku, i sva su vrhunskog kvaliteta. Ali, uzmite, recimo, poznato i veoma kvalitetno njemečko pivo koje se u našim trgovinskim lancima prodaje 1,39 u jednom, ili 1,49 u drugom. To isto pivo u Njemačkoj je 1,09 centi, znači za 30 do 40 centi jeftinije nego u Crnoj Gori“, kaže sagovornik našeg portala.

On objašnjava de se na fotografiji koju nam je poslao mogu vidjeti ponude i cijene, ali napominje da se cijena piva umanjuje, ako vratite limenu.

„Za praznu limenku koju ste vratili, cijena pitva vam se umanjuje za 25 centi. Isto tako je i sa flaširanom vodom. Ako vratite PVC ambalažu, voda će vas koštati praktično besplatno“, kaže naš sagovornik.

Cijena raznih vrsta sireva, čija ponuda je nevjerovatno velika, ništa nisu skuplje, ako nisu jeftnije nego u Crnoj Gori, što se može bidjeti i na video zapisu koji nam je sagovornik poslao.

Istina, kako kaže, u Evropskoj uniji trgovinskih lanaca ima mnogo, tako da ima i onih koji su skuplji, ali zato običnim građanima su uvijek dostupni jeftiniji trgovinski lanci, sa istim artiklima kao i u onim najskupljim.

Portal RTCG je nedavno objavio tekst o tome da u Beranama od 3,5 hiljada penzionera koji su članovi jednog udruženja, njih preko dvije hiljade ima minimalnu penziju od 296,82 eura, dok je minimalna plata u Crnoj Gori 450 eura.

Podaci koje smo dobili iz jedne od zemalja Evropske unije od naših državljana koji tamo žive, pokazuju da bi sa tim novcem više prehrambenih proizvoda za to mogli kupiti u Njemačkoj nego u Crnoj Gori.

Sagovornik Portala RTCG ističe, međutim, da su građani Evropske unije vrlo osjetljivi na cijene, i da su spremni da štrajkuju i za najmanja povećanja, dok građani Crne Gore mogu morno da psomatraju kdok prodavačica pred njima promijeni cijenu artikla, i da se pri tome ne pobune.

