Nanošenje gel laka može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema

Iako su rijetke, alergije na gel lak mogu dovesti do problema koji prevazilaze pitanje njege noktiju.

ilustracija (foto:pixabay)

Većina smatra da gel ne ostavlja nikakve posljedice po zdravlje. Ali kod nekih ljudi on može da izazove doživotne alergije na različite medicinske uređaje, kao i na zubne plombe i implante koji sadrže jedinjenje po imenu akrilat – ključnu hemikaliju koja se koristi prilikom spomenutog kozmetičkog tretmana.

Gel lakovi – koji zahtijevaju izlaganje UV ili LED svijetlu da bi se stvrdnuli i osušili – postoje najmanje od 1980-ih i nude dugotrajniji, sjajni finiš. Ali ukoliko tehničar za nokte ili amater pogrešno koristi ove akrilne boje, veća je vjerovatnoća da će se razviti alergije. Blaga reakcija može uključivati svrab i crvenilo na nokatnoj ploči ili u najboljem slučaju može izazvati slabljenje ili gubitak noktiju, dok u najgorem ovo može dovesti do problema sa disanjem.

To je djelimično razlog zašto ljekari upozoravaju ljude koji redovno njeguju nokte u salonima i pojedince koji koriste svoje komplete u kućnim uslovima, da budu svjesni rizika ove procedure i mjera predostrožnosti koje mogu da preduzmu da bi se ona uradila bezbjedno – u salonu ili kod kuće. Kada se jednom razviju alergije na akrilate, doktori tvrde da su one trajne. To je problem koji prevazilazi njegu noktiju jer se akrilati koriste u fasetama, hirurškim ljepkovima i sl.

Alergije su jedna od mnogih nuspojava koje su istraživači zabilježili tokom godina. Nova studija je čak ispitala rizik od raka, otkrivši da UV zraci iz lampi za nokte mogu izazvati mutacije koje povećavaju rizike kod pojedinca.

Šta se nalazi u gelu?

Gel lak je postao popularan dijelom zbog toga što nokti postaju otporniji na lomljenje i ogrebotine u poređenju sa tradicionalnim lakom za nokte, kaže Rin Mehta, ljekar za alergije i astmu iz Nju Orleansa.

Kako Mehta objašnjava, jedna od glavnih razlika između gela i običnog laka je upotreba UV ili LED lampi. Obično postoji više slojeva, a svaki sloj se osuši prije nego što se nanese sledeći.

Jedan od razloga zašto je gel lak izdržljiv je taj što uključuje hemikaliju zvanu akrilat, koja može biti u obliku praha ili tečnosti.

„Tehničar može da nanese akrilatni prah na vaše nokte, a onda ćete morati da stavite nokte ispod izvora svjetlosti. Taj izvor svjetlosti pomaže da se pokrene reakcija kako bi se prah pretvorio u tvrdu supstancu nalik plastici koja traje duži vremenski period“, rekao je Rajani Kata, ljekar i profesor dermatologije na medicinskoj školi Univerziteta u Teksasu u Hjustonu.

Ovi akrilati izazivaju alergijsku reakciju – i to ne samo prilikom usluga gel lakom.

Zbog čega su određene vrste zabranjene od strane Uprave za hranu i ljekove SAD-a, ali mnogi od njih i dalje postoje u proizvodima za nokte.

Kako se manifestuje alergija na gel lak?

Nejasno je koji procenat ljudi koji koriste gel za nokte pati od alergijske reakcije, ili šta nekoga čini kandidatom da joj postane podložan. „Ali ono što znamo je da što češće idete na tretman, to je veća vjerovatnoća da ćete je razviti“, kaže Deidr Bakle, dermatolog iz Ujedinjenog Kraljevstva. „To se odnosi na bilo koji alergen. Ako ste mu izloženi tokom mnogo godina, veća je vjerovatnoća da ćete postati na njega alergični.“

Uobičajena alergijska reakcija podrazumijeva kontaktni dermatitis, stanje prilikom kog koža može postati crvena, kvrgava, ljuskava, svrbi ili otiče na mjestu kontakta, kaže Mehta. Ovi simptomi, kada se aktiviraju manikirom ili pedikirom prilikom korišćenja gel laka, obično se javljaju na rukama, prstima ili zglobovima; to su područja koja se obično dodiruju, ali simptomi se mogu razviti i na djelovima kao što je lice, vrat i kapci. Alergijske reakcije se takođe mogu pojaviti na prstima ili stopalima, ali izgleda da su one znatno ređe.

Prema Bekleu, bilo je i slučajeva kada korisnici prijavljuju svrab oko nabora noktiju, u blizini mjesta nanošenja laka.

U teškim slučajevima, pojedinci mogu imati problema sa disanjem ako su stalno izloženi visokim koncentracijama ove hemikalije. Što znači da su radnici u najvećem riziku od respiratornih problema. Bukle tvrdi da je klijent sa respiratornom reakcijom ekstreman slučaj: „Kao klijent, već morate da imate alergiju da biste bili zabrinuti zbog ovog efekta.“

U pogledu liječenja, stručnjaci preporučuju uklanjanje noktiju, kao i njihovo liječenje lokalnim kortikosteroidima. Izbjegavanje je takođe važno. „Ako dobijete dermatitis – crven, natečen, bolan osip na koži oko noktiju – to vam govori da ste vjerovatno preosjetljivi i nije dobra ideja da ponavite tretman“.

Kako bezbjedno odraditi gel lak?

„Kada jednom razvijete alergijski kontaktni dermatitis na bilo koju supstancu koja je izazvala, ta reakcija je skoro uvijek doživotna“, kaže Kata. „Razlog zbog kog je ovo važno je činjenica da se ove hemikalije koriste i u drugim okruženjima. One se koriste u medicini, uključujući stomatologiju, protetiku i dijabetičke uređaje.“

Stručnjaci razumiju da neki ljudi možda neće željeti da se okrenu drugim, manje izdržljivijim alternativama. Međutim, oni ohrabruju kozmetičke salone da preduzmu određene mjere predostrožnosti i predlažu tehničarima da nose nitrilne rukavice kako bi se zaštitili od jedinjenja.

„Jedna od najvažnijih stvari je da budete sigurni da idete u salon koji zaista razumije koliko ove hemikalije potencijalno mogu biti opasne“, kaže Kata.

Pravilan rad sa njima je veoma važan. Ako gel lak nije na odgovarajući način osušen, veća je vjerovatnoća da će akrilati izazvati alergijsku reakciju. Zbog toga stručnjaci obeshrabruju ljude da rede gel lak u kućnim uslovima, i dodaju da postoji mnogo profesionalaca koji su obučeni za to – na pravi način.

„Ljudi su možda potrošili svoju životnu ušteđevinu na osnivanje preduzeća i obuku za tehničare za nokte, tako da zaista ne želim ni na koji način da kažem da ljudi ne bi trebalo da rade ovo“, kaže Bakli. „Stvar je u tome da ako je javnost informisana, onda ona može i da donese odluku o tome da li treba da ide ili ne na ove tretmane.“

Izvor-rtcg