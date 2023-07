Naoblačenje popodne, ponegdje moguća kiša

Na sjeveru Crne Gore jutros ponegdje po kotlinama kratkotrajno magla, prijepodne uglavnom sunčano, a od sredine dana promjenljivo oblačno i ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.

Na jugu pretežno sunčano, poslijepodne slab do umjeren razvoj oblaka, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajno kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni i zapadni. Temperatura vazduha do 34 stepena.

More mirno do malo talasasto. Vjetar slab do umjeren pretežno sjeverozapadni i zapadni. Temperatura mora do 26 stepeni.

UV index, vrlo visok, oko 9 UV jedinica.

Crna Gora tri dana – sjever

Narednih dana na sjeveru, u srijedu i četvrtak promjenljivo oblačno, prijepodne više sunčanih intervala, a u popodnevnim saima usled razvoja oblaka, mjestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U srijedu očekuje se šira zona padavina uz manji pad temperature vazduha.

Crna Gora tri dana-jug

U srijedu i četvrtak veći dio dana pretežno sunčano. U popodnevnim satima biće razvoja oblaka, a u kontinentalnim predjelima moguća je kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, naročito tokom srijede. Vjetar slab do umjeren južni i zapadni.

Za sjutra i u srijedu, u popodnevnim i večernjima satima, zbog jake termičke konvekcije očekuje se buran lokalni razvoj grmljavinskih oblaka sa rizikom od olujno vremenskih nepogoda.

Izvor-rtcg