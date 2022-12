Napad u selu pod Ljubišnjom: Jelovac i pored udaraca u glavu uspio da se odbrani od pljačkaša

Pljevaljska policija je uz krivične prijave tužiocu privela H. C. i E. Š. jer su, pod okriljem mraka, kako se sumnja, pokušali da opljačkaju Slavka Jelovca u selu Višnjica. Sve je počelo prije par dana, kada je Jelovac jednom od pljevaljskih trgovaca prodao dvije krave i kada je trgovac u prisustvu H. C. izvršio isplatu pomenutih grla. H. C. je inače tog dana bio angažovan da iz sela Višnjice preveze otkupljenu stoku, prenosi „Dan“

Nakon tih dešavanja H. C. se, kako se sumnja, u društvu E. Š., prije dvije noći, vratio u selo Višnjicu kako bi opljačkali Jelovca koji inače sam živi i u neposrednoj blizini nema drugih kuća.

Kako „Dan“ saznaje na terenu, osumnjičeni H. C. i E. Š. su ušli, oko 23 časa, u kuću Jelovcu jer spoljašnja vrata nijesu bila zaključana, a potom su pokušali da ga iznenade u dnevnoj prostoriji gdje se uz praćenje televiziskog programa, odmarao. Prilikom upada u pomenutu prostoriju, H. C. i E. Š., koji su bili maskirani, nasrnuli su, kako se sumnja, sa drvenim palicama na Jelovca nanijevši mu udarce u glavu i rame. Jelovac je uz pomoć prekrivača, koji se nalazio na ležaju, uspio da se odbrani a potom da iz kuće izbaci napadače. Čim su se našli na otvorenom napadači su se dali u bjekstvo.

Slučaj je prijavljen policiji, pa su osumnjičeni H. C. i E. Š. lišeni slobode. Sam napad je uznemirio stanovnike ispod planine Ljubišnje, jer su osumnjičeni napadači na Jelovca iz gradskog naselja Ševari prešli blizu trideset kilometara, kako bi stigli u selo Višnjicu. Ovih dana brojna staračka domaćinstva vrše prodaju stoke i postoji opasnost da bude sličnih dešavanja.

