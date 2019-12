Napadnut novinar DAN-a Vladimir Otašević

U tekstu prijave, Otašević je detaljno opisao događaj u „Delti” tokom kog je na njega nasrnuo Bećirovićev tjelohranitelj.

„Dana 3. decembra, oko 15 časova i 55 minuta, nalazio sam se u TC „Delta“. Na prizemlju sam uočio biznismena Zorana Ćoća Bećirovića koji je bio u dru štvu tužioca Miloša Šoškića. Kako sam kao novinar „Dana“ objavio više tekstova o Bećiroviću, smatrao sam za medije interesantnim da propratim činjenicu da je Bećirović, protiv kog je ranije podnijeta prijava tužilaštvu, u društvu tužioca Šoškića“ ispričao je Otašević.

Pojasnio je da su Bećirović i Šoškić ušli u prodavnicu „I centar“ u prizemlju poslovnog centra, u kojoj se kupuju mobilni telefoni.

„Sačekao sam da izađu i napravio par fotografija, svojim mobilnim telefonom, njih dvojice. Tada je na mene nasrnuo čovjek, obezbjeđenje Zorana Bećirovića. Radi se o čovjeku starom između 30 i 40 godina, visok između 185 i 190 centimetara, jače, punije građe, svijetle kratke kose, a na sebi je imao crnu jaknu, sivi džemper i farmerice“ objašnjava Otašević.

Novinar je pojasnio da je potom ovaj čovjek počeo da ga gura rukama u tijelo i pitao ga ko je.

„Ja sam im se odmah predstavio, rekavši im moje ime i prezime, kao i da sam novinar „Dana“. Takođe sam im pokazao svoju ličnu kartu, pošto kod sebe nisam imao novinarsku legitimaciju. Međutim, ovaj čovjek se na to nije obazirao, već me je uhvatio za zadnji dio vrata i privukao me sebi i počeo da me vrijeđa „bubašvabo, p….a ti materina, izbriši te slike”. Na to mu je Bećirović rekao: „Nemoj ovdje, kamere su, riješićemo to”. Ovaj me je pustio, pa su se sva trojica, Bećirović, Šoškić i ovaj čovjek, udaljili. Sve ovo je vidio i čuo Miloš Šoškić“ rekao je Otašević.