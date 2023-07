Narednih dana do 40 stepeni, oboren temperaturni rekord na Žabljaku

U Crnoj Gori danas, a i narednih dana očekuju se tropske vrućine, a temperatura u najtoplijim djelovima se očekuje do 40 stepeni.

Narednih dana temperatura će biti natposječno visoka i moguće je obaranje dnevnih temperaturnih rekorda u pojedinim mjestima Crne Gore. A već danas, na području Žabljaka, prema preliminarnim podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, temperatura u popodnevnim satima prešla je 28 stepeni. Time je oboren temperaturni rekord za današnji dan u posljednjih 60 godina.

Na sjeveru sjutra će biti sunčano i jako toplo. U jutarnjim satima lokalno moguća je pojava magle. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura natprosječno visoka od 30 do 37 stepeni.

Na jugu, sunčano i veoma toplo, a u najtoplijim djelovima na širem porostoru Podgorice i Danilovgrada izuzetno toplo. U popodnevnim satima na jugozapadu umjeren do pojača sjeverozapdni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha u najtoplijim djelovima do oko 40 stepeni.

More će biti malo talasasto. Vjetar uglavnom slab, ujutru sjeveroistočni tokom dana zapadni i sjeverozapdni, na jugoistoku akvatorijuma popodne očekuje se umjeren sjeverozapadni. Temperatura mora biće do 28 stepeni. UV index je vrlo visok, oko 10 UV jedinica, a to znači obavezna zaštita od UV zračenja.

Narednih dana na sjeveru, tačnije u utorak i srijedu biće sunčano i natprosječno toplo. U popodnevnim satima zbog jake termičke konvekcije ponegdje u planinama moguća je izolovana pojava grmljavine sa kratkotrajnom kišom lokalnog karaktera.

Na jugu, u utorak i srijedu, sunčano i veoma toplo, a u najtoplijim dijelovima izuzetno toplo. U popodnevnim satima u centralnim planinskim predjelima lokalno umjeren razvoj oblaka. Povremeno se očekuje umjeren vjetar sjevernih smjerova. Temperatura vazduha u najtoplijim i djelovima na širem prostoru Podgorice i Danilovgrada oko 40 stepeni.

Prognoza za Evropu

Snažan i prostran ciklon sa centrom u oblasti između Islanda i Norveške, sjutra će na sjeveru Evrope u regionu Baltika usloviti nestabilno vrijeme sa kišom i grmljavinom. Takodje kiša se očekuje u regionu britanskih ostrva u pravcu Francuske, Njemačke i dalje pa prema istoku i u centralnim dijelovima kontinenta.

Zbog jake frontalne konvekcije postoji visok rizik od olujno vremenskih nepogoda u centralnim djelovima kontinenta prema istoku. Ovaj ciklon na sjeverozapadu i zapadnu Evrope donosi vrlo jak-olujni južni jugozapadni vjetar.

Područje Mediterana i dalje će biti pod snažnim uticajem tople tropske vazdušne mase koja donosi natprosječno visoke temperature. U Mediteranu temperatura preko 40 stepeni.

Najviša dnevna temperatura od 18 stepeni u Oslu, a do 42 u Madridu.

Prognoza za Balkan

Danas na području Balkanskog poluostrva očekuje se sunčano i tropski toplo vrijeme.

U popodnevnim satima zbog perifernog uticaja ciklona sa sjevera Evrope u perifernim sjevernim i sjeveroistočnim predjelima Balkana moguća je kratkotrajna kiša sa grmljavinom.

Temperatura u najtoplijim djelovima biće oko 40 stepeni.

Izvor-rtcg