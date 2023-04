Nasilje se ne smije tolerisati, potrebna hitna reakcija društva

Još jedan slučaj vršnjačkog nasilja viđen je na Cetinju, gdje je djevojčica udarala vršnjakinje u prisustvu majke, koja je podržala u tome. Psiholozi poručuju da djecu ne smijemo učiti da na nasilje odgovaraju istom mjerom, već da mirno riješavaju konflikte. Navode da je potrebna hitna reakcija cijelog društva, te da se nasilje ne smije tolerisati.

Nakon što se u javnosti pojavila informacija da je majka jedne djevojčice u dvorištu osnovne škole „Lovćenski partizanski odred“ na Cetinju bodrila je i pomagala joj da tuče vršnjakinje, iz Savjeta roditelja te obrazovne ustanove poručuju da je riječ o izolovanom slučaju. Roditelji, kako kažu, moraju biti pozitivan primjer djeci, a s tim su saglasni i stručnjaci.

„Cetinje je mala sredina svi pokušavamo kao roditelji da to riješimo među sobom, a to što djeca pokušavaju da slične situacije riješe nasiljem, mi moramo to na drugačiji način a ovo nije način kako to treba rješavati“, kazao je predsjednik Savjeta roditelja OŠ „Lovćenski partizanski odred“ Slavko Janković.

„Dijete najčešće manifestuje problematično ponašanje u školi iz porodice ono se uči kako da razrješava probleme u životu na osnovu iskustava u porodici. Mi kao društvo nemamo dovoljno razvijene mehanizme nenasilnog razrješavanja konflikata i izazova. I negdje smo kao društvo tolerantni na razne vrste nasilja“, istakla je psihološkinja Milica Krivokapić.

A da se nasilje i ranije tolerisalo, prisjeća se novinar Mladen Zadrima. Kaže da ga je uvijek bilo, ali da se o tome ćutalo.

„Uvijek su tu bile neke tuče, nestašluci, problemii bilo je stvari koje bi po današnjim kriterijumima mogli slobodno da se završisudskim epilogom s tim što ste tada imali vaspitno popravnu mjeru da vasnastavnik klepi po ušima ili vam zavrne uvo i to se sve tu završavalo“, kazao je novinar Mladen Zadrima.

No, ne treba djecu učiti da na nasilje odgovoreistom mjerom, već da mirno riješavaju konflikte, kažu naši sagovornici.

„Kako da jasno komuniciraju u vezi toga kako seosjećaju, šta im znači, šta bi im značilo da se promijeni u školi i kući i dase podstiču na otvorenu komunikaciju“, naglašava Krivokapić.

„Moramo ovakvim stvarima da stanemo na kraj isiguran sam da ćemo u nardnom periodu ovo riješiti na naj mogući način“, istakao je Janković.

A ukoliko nasilju ne stanemo na kraj, poješće nas mrak. Makar tako kaže ekološki ativista Darko Saveljić, čiji je šesnaestogodišnji sin nedavno bio žrtva nasilja. Naime, dobio je batine, zbog toga što je odbio zahtjev desetoro nepoznatih mladića da ga snimaju dok na svoj račun izgovara neprimjerene riječi. Izgleda da su ovakvi i slični primjeri naša svakodnevica, a žrtva može biti bilo ko, zbog čega je i potrebna adekvatna reakcija.

