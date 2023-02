Nastavak školovanja učenice gimnazije Tanasije Pejatović Selme Lujinović u Velikoj Britaniji

Nastavak školovanja naše učenice Selme Lujinović u Velikoj Britaniji

London Bridge je već trinaest godina partner HMC projekta, a Ana i Richard Wilford su zaslužni za to što ova priča uspješno traje toliko dugo u Crnoj Gori. HMC projekat je dobrotvorna organizacija bivših direktora i direktorica prestižnih škola u Ujedinjenom Kraljevstvu. Oni omogućavaju učenicima iz četrnaest država Centralne i Istočne Evrope da pohađaju dva razreda srednje škole u UK i da steknu prijateljstva sa mladim ljudima iz Britanije kao i da saznaju mnogo više o kulturnim razlikama, da unaprijede svoj engleski jezik i ojačaju vezu između njihovih kultura.

Uslovi potrebni za dobijanje pune dvogodišnje stipendije su da učenik ima izmedju 15 i po do 16 godina i da godišnja zarada roditelja ne prelazi £30,000.

Kandidat treba da je svestran, zainteresovan za svijet oko sebe, pun entuzijazma i gladan znanja.

Ako roditelji pak zarađuju više od toga, onda kandidati imaju mogućnost, ako su sjajni, da dobiju redukovanu stipendiju.

Biraju se učenici, koji su, pored veoma dobrog akademskog uspjeha društveni, prilagodljivi, zanimljivi i zainteresovani za ideje drugih; imaju šarm, i povrh svega, spremni su da daju sve od sebe za novu zajednicu.

Prvo sam se registrovala putem emaila, u kom sam spomenula svoja interesovanja i akademske uspjehe. Sljedeći korak je bio zahtjevan test engleskog jezika. Dobila sam rezultate testa, i pošto sam prošla, slijedilo je uputstvo šta dalje, tj. koji je sljedeći korak u cijeloj proceduri.

Popunila sam aplikacionu formu, dobila preporuke profesora i to predala zajedno sa ostalim potrebnim dokumentima. Nakon toga, kao posljednji i najvažniji test je bio intervju od 40 minuta u grupi od tri kandidata sa jednim od direktora škola. Test je zapravo bio odlučujući prilikom izbora kandidata. Tada se saznaje da li učenik zaista ima strast, želju da promijeni sebe i svijet. Uočava se njegova socijalna inteligencija i govor.

Dana 20. februara sam dobila divnu vijesti da sam dobila punu stipendiju. Ostalo je da saznam u koju školu idem i, naravno, da nastavim da pratim svoje snove. Htjela bih da kažem da je ovo životna prilika koja se ne ukazuje svakome. Zato poručujem sljedećim generacijama da takođe pokušaju, jer ova stipendija otvara vrata svijeta, znanja i edukacije.

Posebnu zahvalnost dugujem profesorici Sanji Golubović za pomoć pri popunjavanju aplikacije kao i profesorici Mirjani Despotović i razrednom starješini Mirki Popadić za odlične preporuke za stipendiju.

Selma Lujinović I-2