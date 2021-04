Nastavnici opterećeni, očekuju veće zarade

Sindikat prosvjete Crne Gore očekuje da će Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta prepoznati njihov rad i odricanje tokom epidemije i novim budžetom obezbijediti dodatna sredstva za uvećanje zarada nastavnicima. Predstavnici sindikata ističu da očekuju nastavak razgovora s resornim ministarstvom i poručuju da su profesori zaršnih razreda u školama posebno opterećeni nastavom i provjerama znanja, piše Dan.

V.D. predsjednik Sindikata prosvjete Slavka Bošković kazala je za Dan da se nadaju da će biti prostora da se uvećaju primanja prosvjetnih radnika.

Ona ističe da će se ministarstvo nakon analize upoznati sa obimom dopunskog angažovanja i opterećenja u nastavi.

“Očekujemo da će nam u narednim danima zvanično biti dostavljen nacrt budžeta za prosvjetu u 2021. godini. Na osnovu toga ćemo zauzeti stav, ali vjerujemo da ima prostora u budžetu da se obezbijede dodatna sredstva i nagradi rad svih kolega u sistemu. Do ove godine imali smo dogovoreno povećanje od tri odsto, tako da treba uraditi komparaciju ili analizu u odnosu na 2019. godinu kada smo došli do uvećanja, kako bismo znali šta možemo da očekujemo. Već smo razgovarali s predstavnicima ministarstva o načinima za isplatu dopunskog rada, tako da očekujemo nastavak pregovora kada to bude moguće zbog epidemiološke situacije”, kazala je Boškovićeva.

Predsjednik Gradskog odbora Sindikata prosjete Slobodan Savović kazao je za Dan da su najopterećeniji nastavnici i profesori koji predaju završnim razredima jer predaju u učionicama i na onlajn nastavi.

“U ovom trenutku većina nastave u Podgorici izvodi se onlajn. Postoji dodatno opterećenje kod kolega koji predaju u završnim razredima jer imaju kombinovane modele: uživo i onlajn. Osobito se ponosim činjenicom da su moje kolege još jednom podredile svoj interes učeničkom. Ne samo da drže kombinovanu nastavu nego i dodatne časove konsultacija polumaturantima i maturantima. Takođe se ponosim time da smo potvrdili društvenu odgovornost i masovno se odazvali vakcinaciji. U ovim teškim vremenima dokazali smo svoj društveni elitizam i sindikat spremno bez hipoteke očekuje nastavak saradnje s resornim ministarstvom”, kaže Savović.

Sindikat prosvjete je u decembru 2019. godine potpisao kolektivni ugovor sa Vladom kojim je predviđeno povećanje plata od devet odsto od 1. januara 2020. godine i tri odsto na već uvećane zarade od 2021. godine. Tada su kazali da je to samo prvi korak ka poboljšanju materijalno-socijalnog položaja prosvjetnih radnika.

“Ostvareno povećanje od devet odsto od 1. januara naredne godine i tri odsto na već uvećane zarade od januara 2021. godine samo je prvi korak ka poboljšanju materijalno-socijalnog položaja prosvjetnih radnika za koji smatramo da još nije na nivou na kojem bi trebalo da bude i za koji će se sindikat i u budućnosti nastaviti boriti”, kazali su ranije iz Sindikata prosvjete.

Za stambene potrebe 2,1 milion

Slobodan Savović kaže da postoje najave da će biti održani razgovori s predstavnicima ministarstva o pobošljanju socioekonomskog statusa prosvjetnih radnika u ovoj godini.

Iz sindikata su saopštili da je prilikom poslednjih pregovora ugovorena isplata jubilarnih nagrada, povećanje izdvajanja za stambene potrebe prosvjetnih radnika od 2,1 milion eura u trogodišnjem periodu, isplata jednokratne pomoći za troškove prevoza zaposlenih koji značajan dio zarada odvajaju u tu svrhu, samo dio onoga što je Sindikat prosvjete ostvario u pregovorima.

