„Ne bi bilo dobro da dođe do štrajka prosvjetara, nadamo se održivom rješenju“

Ne bi bilo dobro da dođe do štrajka prosvjetnih radnika u Crnoj Gori i nadam se da ćemo u pregovorima sa Sindikatom prosvjete doći do održivih rješenja, kazao je u emisiji „Link“ državni sekretar u Ministarstvu prosvjete Dragan Bojović.

(Foto: RTCG)

„Nadam se da do štrajka neće doći. Vodimo otvoren dijalog sa sindikatom, a uključeno je i Ministarstvo finansija. Lično nikad nisam bio protesta i sam sam učestvovao u istima u borbi protiv bivšeg režima. Ali, u prosvjeti moramo da vodimo računa o djeci i roditeljima. Moramo biti senzitivni u tom pogledu“, dodao je Bojović.

Gostujući u emisiji na Radiju Crne Gore, Bojović je kazao da nema ovlašćenja da saopšti da li će doći do povećanja zarada prosvjetnih radnicima.

„Postoje brojna budžetska ograničenja, ali nadam se da će doći do kompromisa. Ništa nismo uradili ako se uruši budžet. Moramo voditi računa o tim parametrima. Iz Ministarstva nismo licitirali procentima. Insistriraćemo da prosvjeta bude prioritet“, rekao je Bojović.

Prema njegovim riječima, iz Ministarstva prosvjete uvažavaju sve sve grane društva i najosjetljivije grupe, među kojima su penzioneri, ali mora se priznati da je prosvjeta u crnoj Gori dugo vremena bila previše zapostavljena.

„A to nije dobro, jer na njoj počiva razvoj društva. Tužno je da plata u prosvjeti bude manja od prosječne. Vidjeli smo da postoje velike disproporcije u zaradama i to treba da se definiše prema struci i profesionalnosti“, naveo je Bojović.

Govoreći o lošim rezultatima PISA testiranja, Bojović je kazao da je zakazao cjelokupni sistem.

„To je jedna vrsta nezainteresovanosti i nemotivisanosti. Sve se svodi na to kako brzo doći do diplome i do dobre ocjene, a vrednovanje znanja se izgubilo“, zaključio je Bojović.

Izvor-rtcg