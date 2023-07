Ne navijamo za tijesnu većinu, dobro je što je poziv upućen i ZBCG

Lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kazao je u intervjuu za Portal RTCG da su iz te partije imali neformalne razgovore sa Pokretom Evropa sad o formiranju vlade, te da će sada uslijediti zvanični razgovori i to, kako se nada, po principu obezbjeđivanja potpunog konsenzusa u okviru koalicije. Istakao je da mu je drago da su kolege iz PES-a juče najavile razgovor i sa koalicijom ZBCG jer je to, smatra Danilović, pametan potez.

(Foto: Goran Danilović, Fejsbuk )

Imajući u vidu da je UCG bila na listi Evrope sad, da li su PES, ili njihov čelnik Milojko Spajić, imali konsultacije sa Vama o formiranju vlade?

– Neformalno smo razgovarali i naravno da smo u kontaktu. Sada će uslijediti zvanični razgovori i to vjerujem po principu obezbjeđivanja potpunog konsenzusa u okviru koalicije, pa idemo dalje. UCG neće ucjenjivati, nismo ni kada smo mogli to dobro politički da valorizujemo, ali od principa nema odustajanja – nije ga bilo, pa ga neće biti ni sada.

Kako bi nova Vlada trebalo da izgleda?

– Dobro je što se odmah krenulo u neformalne konsultacije jer bez obzira da li je bilo početnih dogovora ili ne, pretpostavljam da je još uvijek nezvanični mandatar, gospodin Spajić, sklopio sliku mogućih partnera. Razgovarali smo neformalno više puta, prijateljski i bez detaljisanja. Gospodin Spajić zna načelne i principijelne stavove UCG, vjerujem i da ih uzima u obzir. Drago mi je da su kolege iz PES-a juče najavile razgovor i sa koalicijom ZBCG jer je to pametan potez. UCG toj koaliciji nije ništa dužna, a i svjestan sam da se za nas niko ne bi založio, međutim, razgovarati i potencijalno se dogovoriti dobro je za sve. Samo ono što smo mi obećali, mislim na koaliciju formiranu oko PES-a, traži ogroman napor i tvrdu većinu, a nismo obećavali samo mi nego i Demokrate i stranke manjinskih naroda.

Trebalo bi da navijamo za tijesnu većinu kako bi jedan mandat ponovo bio vidljiv i odlučujući, ipak, ne radimo to jer je ucjenjivački potencijal u takvim prilikama ogroman, a Vladi svezane ruke jer bi se bavila sobom, a ne programom kojim treba obradovati građane. Sasvim je drugo i drugačije ako neko ne želi u vladu ili ima destruktivne namjere. Smatram, međutim, da se iskrenim razgovorima to rješava. Dužni smo toliko ljudima koji su glasali i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima. Šta god ja mislio o konkurenciji, jedino je istina da je Milatović do istorijske i ubjedljive pobjede nad Đukanovićem došao nesebičnom podrškom svih nas, a posebno ZBCG i Demokrata. Neki koji, međutim, danas otvaraju vrata nove vlasti ostali su uz Đukanovićevu pogubnu politiku do kraja, bili za njega i kad je on već bio odustao. Može i tako, naravno, ali smo dužni da ne zaboravimo.

Koji treba da budu ključni prioriteti nove Vlade?

– Mora biti sproveden program Evropa sad 2.0 jer bi u suprotnom razočaranost naroda bila ogromna, a politička kazna preskupa. Mora se nastaviti žestoka borba protiv kriminala i korupcije i borba protiv diskriminacije svih vrsta. Diskriminacija u procesu zapošljavanja, nažalost, izbila je u prvi plan i sa tim mora da se prekine. Da se razumijemo, vladine politike na ključnim mjestima moraju sprovoditi stranački ljudi jer su građani to i glasali, ali mjesta koja se biraju preko konkursa pripadaju svima, odnosno, među svima najboljima. U ovoj minuloj Vladi bila je nedopuštena koncentracija kadrova iz NVO – besmisleno je i poražavajuće kada je nevladin sektor u Vladi, nije ni prirodno, ni normalno.

Ako krajnji ishod bude potpis podrške 41 poslanika, koliko takva Vlada može biti stabilna?

– Može i tako, samo da vidimo kojih 41? Može i tako ali s dobrom voljom od početka i uz poštovanje rezultata izbora. Nema iskrenosti u podršci ako recimo imate četvrtinu mandata od minimalnih 41 a tražite duplo više – meni je to znak, bude li tako, da se neki spremaju za novu manjinsku vladu, a da im sve ovo treba kao prelazni period. Uostalom, sve smo to vidjeli i osjetili. Vjerujem da sve ovo dobro zna i gospodin Spajić. Ono što pozdravljam je njegovo neoglašavanje i ne podizanje medijske temperature u ovom periodu neformalnih razgovora – to je i odgovorno i drugačije od prethodnika.

Izvor-rtcg